Jordi Wild ha llegado a El Hormiguero en un momento muy especial de su carrera, marcado por el lanzamiento de su primera novela. Además de hablar de este nuevo proyecto, el creador de The Wild Project ha analizado las entrevistas políticas que ha realizado en plena campaña electoral.

Uno de los inconvenientes a los que se tuvo que enfrentar el creador de contenido fue al rechazo final de Vox de acudir a su espacio. Pese a ser la segunda confirmación que tuvo, el partido de Santiago Abascal se negó a ir al pódcast el mismo día que lo iban a grabar.

Jordi ha hablado de cómo fueron estas horas previas al ‘no’ definitivo revelando que el partido le pedía quedarse con los derechos de emisión algo que, tal y como ha confirmado Pablo Motos, carece de sentido.

El invitado ha dicho que pensó que no estaban siendo serios y ha dado su propia teoría sobre cuál fue el motivo por el que finalmente se negaron a realizar la entrevista. ¡Así lo ha contado!