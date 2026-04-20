La exnovia de Adrián Rodríguez cuenta cómo vivieron su último proceso de desintoxicación: "Dejé de hacer mi vida por salvarle"

Adrián Rodríguez ha tenido una recaída de sus adicciones. Tras darse el alta voluntaria del centro de desintoxicación, el actor protagonizaba la semana pasada un altercado con la policía, por el que pedía perdón públicamente y confesaba que había tenido una recaída.

A raíz de su enfrentamiento con la policía, el actor fue condenado a seis meses de prisión. Sin embargo, tras un juicio rápido, asumió los hechos y fue obligado a pagar dos multas por lesiones a los agentes.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Victoria Vladimerovna, exnovia de Adrián Rodríguez. Ambos estuvieron juntos un año y medio y Victoria vivió en primera persona el último proceso de rehabilitación del actor.

Durante varios meses, Victoria fue el soporte emocional y económico de Adrián Rodríguez. "Le he pagado tratamientos, terapias...", nos cuenta, "dejé de hacer mi vida por salvar a Adrián". Sin embargo, la reciente entrada de Adrián en un reality echó a perder toda su recuperación: "Él sabía dónde se metía, pero le desbordó".

Según nos cuenta, uno de los problemas que tenía Adrián era parte de su entorno. "Tenía amigos buenos, pero también una parte que yo desconocía", señala, "llegó un momento que no podía sostener su enfermedad, la enfermedad podía con la persona".

Pese a su ruptura, Victoria ha seguido en contacto con Adrián hasta ahora, viviendo con profundo dolor su última recaída. "A día de hoy he tenido que ir a terapia por las secuelas que me ha dejado lo que he vivido con él", confiesa.