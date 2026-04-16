El actor Adrián Rodríguez, detenido tras protagonizar un altercado con la policía

Adrián Rodríguez, el actor que saltó a la fama por series cómo Física o Química o Los Serrano, está en dependencias policiales. Tras 48 horas desaparecido, en Y ahora Sonsoles le hemos localizado en la estación de trenes María Zambrano de Málaga, en la que ha protagonizado un altercado con la policía.

El actor, que había generado polémica tras publicar unos preocupantes mensajes en redes, se ha mostrado en actitud nerviosa y agresiva, hasta el punto de enfrentarse a la policía.

Tras meses ingresado en un centro de desintoxicación, el actor decidió darse el alta voluntaria para continuar con su recuperación por su cuenta. Algo que, según su padre, fue una decisión precipitada.

A raíz de las últimas polémicas que ha protagonizado Adrián Rodríguez, su padre sospecha que podría haber vuelto a consumir. ¿Ha vuelto a recaer el actor? En el vídeo, la secuencia completa de su altercado.