Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

El actor Adrián Rodríguez, detenido tras protagonizar un altercado con la policía

Tras dos días desaparecido, localizamos al actor Adrián Rodríguez en la estación de trenes de Málaga, en la que se ha mostrado en actitud agresiva, llegando a enfrentarse a las autoridades.

Adrián Rodríguez

Publicidad

Adrián Rodríguez, el actor que saltó a la fama por series cómo Física o Química o Los Serrano, está en dependencias policiales. Tras 48 horas desaparecido, en Y ahora Sonsoles le hemos localizado en la estación de trenes María Zambrano de Málaga, en la que ha protagonizado un altercado con la policía.

El actor, que había generado polémica tras publicar unos preocupantes mensajes en redes, se ha mostrado en actitud nerviosa y agresiva, hasta el punto de enfrentarse a la policía.

Tras meses ingresado en un centro de desintoxicación, el actor decidió darse el alta voluntaria para continuar con su recuperación por su cuenta. Algo que, según su padre, fue una decisión precipitada.

A raíz de las últimas polémicas que ha protagonizado Adrián Rodríguez, su padre sospecha que podría haber vuelto a consumir. ¿Ha vuelto a recaer el actor? En el vídeo, la secuencia completa de su altercado.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Adrián Rodríguez

El actor Adrián Rodríguez, detenido tras protagonizar un altercado con la policía

3_Bote

Ana se redime de su pérdida anterior con un bote de ¡1.675€!

Imagen del asesino

Quejas entre los Mossos por la "vigilancia blanda" a uno de los asesinos más peligrosos del país: "Estamos atados de pies y manos. No podemos hacer nada"

2_Fallo
Mejores Momentos | 16 de abril

El viral fallo de Andrea durante el panel ‘exprés’ que ha solucionado con el ‘super comodín’

Imagen plató Espejo
REGULARIZACIÓN MIGRANTES

Arranca el proceso para solicitar la regularización con "sorpresas": "Espero que consideren que ser un inmigrante sin papeles ya es una situación de vulnerabilidad"

1_Quiebra
Mejores Momentos | 16 de abril

Andrea usa el ‘me lo quedo’ para quitarle a Ana 2.300€… ¡y cae en la quiebra!

Ana ha caído en el ‘se lo doy’ y ha decidido entregarle a Andrea unos gajos que se han vuelto en su contra.

Imagen de Miquel y abogado
Asesino en serie

El 'celador de Olot' inicia su transición a mujer dentro de prisión: ya vive en un módulo femenino y pide operarse en la sanidad pública

Joan Vila Dilmé, condenado a 127 años de prisión por asesinar a once ancianos en una residencia de Olot, ha iniciado su transición de género en la cárcel de Puig de les Basses. Ahora se llama Aída, vive en un módulo femenino y su caso reabre el debate sobre los límites entre identidad de género, sistema penitenciario y recursos públicos.

Postre exprés de Karlos Arguiñano: receta de crepes de chocolate con nata

Postre exprés de Karlos Arguiñano: receta de crepes de chocolate con nata

Caso Mario

Los profesores, con "miedo" a ir a una excursión con sus alumnos: "El control de los adolescentes es muy difícil"

Picadillo de magro con jamón y patatas, de Arguiñano: "El equipo entero está deseando que termine para probarlo"

Picadillo de magro con jamón y patatas, de Arguiñano: "El equipo entero está deseando que termine para probarlo"

Publicidad