Exclusiva
El actor Adrián Rodríguez, detenido tras protagonizar un altercado con la policía
Tras dos días desaparecido, localizamos al actor Adrián Rodríguez en la estación de trenes de Málaga, en la que se ha mostrado en actitud agresiva, llegando a enfrentarse a las autoridades.
Publicidad
Adrián Rodríguez, el actor que saltó a la fama por series cómo Física o Química o Los Serrano, está en dependencias policiales. Tras 48 horas desaparecido, en Y ahora Sonsoles le hemos localizado en la estación de trenes María Zambrano de Málaga, en la que ha protagonizado un altercado con la policía.
El actor, que había generado polémica tras publicar unos preocupantes mensajes en redes, se ha mostrado en actitud nerviosa y agresiva, hasta el punto de enfrentarse a la policía.
Tras meses ingresado en un centro de desintoxicación, el actor decidió darse el alta voluntaria para continuar con su recuperación por su cuenta. Algo que, según su padre, fue una decisión precipitada.
Más Noticias
- Susana Uribarri, sobre el conflicto por la fortuna de Gina Lollobrigida: "En Italia, no están ni del lado de Piazzolla ni de Rigau"
- La Guardia Civil busca al cantante Francisco: "Su localización es la misma de siempre, dice que todo es humo"
- Sonsoles Ónega se lanza a la calle: ¿viven las nuevas generaciones peor que sus padres?
A raíz de las últimas polémicas que ha protagonizado Adrián Rodríguez, su padre sospecha que podría haber vuelto a consumir. ¿Ha vuelto a recaer el actor? En el vídeo, la secuencia completa de su altercado.
Publicidad