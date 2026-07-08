Un panel hecho realidad… ¡A Zulema le pasó!

Ha llegado el turno de Zulema y la concursante de La ruleta de la suerte no ha querido desaprovechar la oportunidad. Además, ha caído en el gajo del premio: una licuadora valorada en 300 euros. ¡Se ha puesto muy contenta!

Solo tenía 75 euros en su marcador, pero Zulema tenía miedo de perderlo todo. “Tengo muy mala suerte…”, ha dicho la concursante, que ha decidido resolver el panel y llevarse, al menos, ese premio que tanta ilusión le ha hecho, a casa.

Además, a propósito de la frase del panel, la concursante ha compartido una anécdota con todos nosotros. “Me ha pasado”, Zulema ha confesado que cuando volvió de su viaje tenía una nota de su vecina diciéndole que… ¡se había dejado la manguera abierta! Estaba claro que este panel lo tenía que resolver ella… ¡No te pierdas el vídeo!

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