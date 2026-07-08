Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ABSENTISMO LABORAL

Un empresario suscita polémica tras las declaraciones de Feijóo sobre el "cáncer" de las bajas laborales: "¡La baja de maternidad no es absentismo!"

Las bajas laborales vuelven al debate público después de que el presidente hiciera una propuesta para que un trabajador de baja cobre menos. Juan Carlos, fundador de Ezenit, asegura que las empresas sufren un abuso.

Polémica absentismo laboral

Publicidad

Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
Publicado:

Juan Carlos Fernández Incera asegura que existe un auténtico problema con el abuso de las bajas laborales en la sociedad actual. Susanna Griso compartía el dato que le han dado distintos empresarios, según ellos las bajas se han duplicado, con el elevadísimo coste derivado que supone para las empresas.

No comenzaba con buen pie el empresario, cofundador de Ezenit, que insinuaba que hay mujeres que se acogen a la baja laboral durante el embarazo de forma abusiva. El plató entero rechazaba sus afirmaciones y Fernández reconducía su crítica a los trabajadores que exageran o fingen una dolencia para ausentarse de su puesto de trabajo: "Sí que hay personas que tienen lo que sea y dicen: 'no puedo ir a trabajar porque tengo demasiada gripe, hoy tengo 38,3' (...)". Volvía a encontrarse con la discrepancia de los presentes que le indicaban que con esa fiebre "te tienes que quedar en casa", por tu propio bien y para evitar contagios a los demás.

La indignación crecía en la periodista Gema López que decía lo siguiente: "Me estáis contando un mundo de yupi que yo llevo 35 años trabajando y no conozco ¡De verdad! Si hay un médico que me la da, vamos a poner en entredicho al médico...".

"En China no tienen estos problemas"

El empresario insistía en su postura contando que recientemente había visitado China, donde afirma que "no tienen estos temas". De nuevo obtenía el rechazo de Gema López, Rubén Amón o la propia Susanna Griso, que coincidían sorprendidos en que se utilizara al gigante asiático como ejemplo, dada la notable diferencia en materia de derechos laborales que existe entre ambos países: "¡Eso sí que no! ¡Eso sí que no Juan Carlos!", replicaba Susanna Griso, que aseguraba compartir la queja de los empresarios por el fraude que comenten algunos trabajadores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Margallo analiza el tablero geopolítico.

Margallo, sobre Trump y el futuro de la OTAN: "Europa tiene que avanzar hacia una política exterior y de defensa única"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Polémica absentismo laboral

Un empresario suscita polémica tras las declaraciones de Feijóo sobre el "cáncer" de las bajas laborales: "¡La baja de maternidad no es absentismo!"

El futuro procesal del entorno de Pedro Sánchez.

Ignacio Varela: "Sánchez no va a tener vacaciones; tendrá que preparar el otoño judicial y una campaña electoral"

Margallo analiza el tablero geopolítico.

Margallo, sobre Trump y el futuro de la OTAN: "Europa tiene que avanzar hacia una política exterior y de defensa única"

Chip insertado bajo la piel.
Paga con la mano

Un español utiliza chips implantados para pagar, abrir puertas y almacenar información

Juan Bravo en Espejo Público.
Análisis actualidad

Juan Bravo (PP): "El ministro Óscar Puente es de las peores personas que están ahora mismo en política"

Jaume Bauzà
TURISMO

Jaume Bauzá admite la crisis turística tras el boicot de varias asociaciones radicales: "Baleares ha llegado a su límite"

'Arran Mallorca' y 'Menys Turisme Mes Vida' han publicado un documento llamando a la acción directa contra alojamientos turísticos. Las maneras de actuar que proponen estas asociaciones de extrema izquierda recuerdan a las de terrorismo callejero.

Boticaria
Todos los detalles

Boticaria García explica qué hacer para acabar con el hinchazón en verano

Boticaria García nos cuenta los métodos más eficaces para acabar con el hinchazón en los meses de verano. A veces, el calor y las altas temperaturas nos pasan una mala jugada.

Rubén Amón en Espejo Público.

El 'hachazo' de Donald Trump a España en la Cumbre de la OTAN: "Es un discurso temerario y fruto de un calentón"

Lola, talent de La Voz Kids

¡Se atreven con todo! Los talents del segundo Asalto de La Voz Kids demuestran su gran improvisación

Así consigue Íñigo Asiain que los concursantes suenen como los artistas imitados en Tu cara me suena: "Son muy disciplinados"

Así consigue Íñigo Asiain que los concursantes suenen como los artistas imitados en Tu cara me suena: "Son muy disciplinados"

Publicidad