Un empresario suscita polémica tras las declaraciones de Feijóo sobre el "cáncer" de las bajas laborales: "¡La baja de maternidad no es absentismo!"

Juan Carlos Fernández Incera asegura que existe un auténtico problema con el abuso de las bajas laborales en la sociedad actual. Susanna Griso compartía el dato que le han dado distintos empresarios, según ellos las bajas se han duplicado, con el elevadísimo coste derivado que supone para las empresas.

No comenzaba con buen pie el empresario, cofundador de Ezenit, que insinuaba que hay mujeres que se acogen a la baja laboral durante el embarazo de forma abusiva. El plató entero rechazaba sus afirmaciones y Fernández reconducía su crítica a los trabajadores que exageran o fingen una dolencia para ausentarse de su puesto de trabajo: "Sí que hay personas que tienen lo que sea y dicen: 'no puedo ir a trabajar porque tengo demasiada gripe, hoy tengo 38,3' (...)". Volvía a encontrarse con la discrepancia de los presentes que le indicaban que con esa fiebre "te tienes que quedar en casa", por tu propio bien y para evitar contagios a los demás.

La indignación crecía en la periodista Gema López que decía lo siguiente: "Me estáis contando un mundo de yupi que yo llevo 35 años trabajando y no conozco ¡De verdad! Si hay un médico que me la da, vamos a poner en entredicho al médico...".

"En China no tienen estos problemas"

El empresario insistía en su postura contando que recientemente había visitado China, donde afirma que "no tienen estos temas". De nuevo obtenía el rechazo de Gema López, Rubén Amón o la propia Susanna Griso, que coincidían sorprendidos en que se utilizara al gigante asiático como ejemplo, dada la notable diferencia en materia de derechos laborales que existe entre ambos países: "¡Eso sí que no! ¡Eso sí que no Juan Carlos!", replicaba Susanna Griso, que aseguraba compartir la queja de los empresarios por el fraude que comenten algunos trabajadores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.