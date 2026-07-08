Ignacio Varela: "Sánchez no va a tener vacaciones; tendrá que preparar el otoño judicial y una campaña electoral"

El analista político Ignacio Varela asegura que Pedro Sánchez afrontará un verano condicionado por la situación judicial que afecta a su entorno y por la preparación de un posible adelanto electoral. "En realidad, lo que hace Pedro Sánchez es trasladar su residencia oficial durante el mes de agosto a Lanzarote, pero desde luego de vacaciones va a tener muy pocas", apunta.

Según Varela, el presidente tendrá dos prioridades durante el verano: "Primero, preparar la oleada de resoluciones judiciales que le viene en otoño", y en segundo lugar, comenzar a diseñar la estrategia para una futura campaña electoral". "Si yo estuviera en su lugar, no descartaría esa opción", asegura.

Durante la conversación, el analista sostiene que el jefe del Ejecutivo deberá trabajar "muchas horas con sus asesores jurídicos" y también con "sus abogados personales y los de su familia".

Preguntado por la posibilidad de que las investigaciones pudieran terminar afectando directamente a Sánchez, Varela prefiere evitar realizar una afirmación jurídica, pero admite: "Yo soy un analista político, aunque aquí todos nos hemos convertido en catedráticos de Derecho Procesal, pero si yo estuviera en su lugar, desde luego no descartaría esa opción en absoluto", dice. A su juicio, el presidente afrontará un otoño especialmente complejo por la coincidencia de distintos frentes políticos y judiciales.

"Los presupuestos serán el anticipo del programa electoral"

Respecto a la futura presentación de los Presupuestos Generales del Estado, Varela apunta a un movimiento claramente electoral. No duda en afirmar: "Se los van a tumbar". Además asegura que las cuentas públicas serán "ni más ni menos que un anticipo del programa electoral del PSOE".

En su opinión, el proyecto incluirá un nivel de gasto que "España no lo puede pagar". "Afortunadamente se los van a tumbar porque, tanto si fuera él el próximo presidente como si fuera cualquier otro, sencillamente no podría cumplir esos presupuestos", afirma.

"La estrategia pasa por llevar la polarización hasta la exasperación"

El analista defiende que la campaña del PSOE estará basada en un incremento de la confrontación política. "La estrategia electoral de Sánchez pasa por llevar hasta la exasperación los niveles de polarización", asegura.

Según el analista político y exasesor de Zapatero, el objetivo sería "blindar absolutamente, bloquear y electrificar la frontera entre el PP y el PSOE", ya que, a su juicio, "cuando se abre esa frontera es cuando de verdad cambian las mayorías en España".

Varela ha ido más allá y sostiene que el presidente tratará de "crear en la mitad de la población la sensación de que la alternancia en el poder es un hecho traumático y, por tanto, insoportable desde el punto de vista emocional".

Incluso plantea la posibilidad de futuros movimientos de unidad en la izquierda, aunque deja claro que se trata únicamente de una hipótesis: "Esta es una especulación, no tengo ninguna información, pero no descarto incluso que haya movimientos frentistas".

"El resultado está cantado: habrá un Gobierno del PP con ministros de Vox"

Respecto al escenario electoral, Varela asegura que las actuales encuestas apuntan a un cambio de Gobierno. "No hay posibilidad aritmética de que Sánchez pueda recolectar 176 escaños para su investidura", afirma.

Sin embargo, también descarta que Alberto Núñez Feijóo pueda gobernar en solitario. "El resultado está cantado. El resultado de las próximas elecciones generales será un Gobierno del Partido Popular, de Feijóo, con ministros de Vox", vaticina. A su juicio, tanto PP como Vox han suavizado su relación porque "saben de números" y necesitan "naturalizar esa relación" ante sus respectivos electorados.

No obstante, advierte de la dificultad estratégica para los populares: "Feijóo necesita quitarle medio millón de votos al PSOE para obtener un gobierno confortable. ¿Cómo se compatibiliza eso con asumir como un hecho natural que la alternativa de poder pasa por un Gobierno del PP con ministros de Vox?".

"La política de Zapatero está terminada"

Varela también ha hecho referencia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y lo ha hecho diferenciando entre su situación personal y su papel político. "El presidente Zapatero como figura política ha desaparecido, sencillamente se ha extinguido", afirma. "No lo vamos a ver en la campaña electoral ni participando en el Congreso del Partido Socialista", asegura. Y no tiene reparo en concluir de forma tajante: "La política de Zapatero está terminada".

Varela ha concluido lanzando un órdago. Reclama una distinción entre la presunción de inocencia y la opinión pública. "La presunción de inocencia es un concepto estrictamente procesal", señaló, para añadir que "la sociedad es perfectamente libre de opinar si una persona es inocente o culpable", diferenciando ese juicio social del que corresponde exclusivamente a los tribunales, asegura.

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