¡Por los pelos! Zulema cae en el bote y se queda a 25 euros de jugar la gran final

Zulema acababa de caer en el gajo de se lo doy de La ruleta de la suerte, pero en seguida ha cambiado su suerte, porque ha caído en el bote y lo más importante…¡se sabía el panel!

La concursante iba a marcharse a casa con 375 euros, pero tras resolver el panel, la cifra ha aumentado a 1.425. ¡No podía estar más feliz! Ha confesado que ha sido un golpe de suerte, porque ella no había apuntado al bote, pero ha sabido aprovecharlo.

Además, el puesto de Jose para ir a la gran final ha peligrado por un momento, ya que Zulema se ha quedado tan solo a 25 euros de igualar su cantidad. Lo mejor es que, a pesar de no conseguir el pase a la gran final, la concursante del atril azul se ha marchado muy feliz. ¡Enhorabuena Zulema! ¡Revive este momentazo en el vídeo!

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