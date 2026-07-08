Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 julio

¡Por los pelos! Zulema cae en el bote y se queda a 25 euros de jugar la gran final

La concursante ha pasado de irse con 375 euros a 1.425, una gran diferencia que le ha hecho acabar el programa muy feliz, a pesar de no poder jugar la gran final.

¡Por los pelos! Zulema cae en el bote y se queda a 25 euros de jugar la gran final

¡Por los pelos! Zulema cae en el bote y se queda a 25 euros de jugar la gran final

  • [[LINK:INTERNO|||Article|||6a4deba91ad7aa00077ff0f0|||Un panel hecho realidad… ¡A Zulema le pasó!]]

Publicidad

Marta Jorge
Publicado:

Zulema acababa de caer en el gajo de se lo doy de La ruleta de la suerte, pero en seguida ha cambiado su suerte, porque ha caído en el bote y lo más importante…¡se sabía el panel!

La concursante iba a marcharse a casa con 375 euros, pero tras resolver el panel, la cifra ha aumentado a 1.425. ¡No podía estar más feliz! Ha confesado que ha sido un golpe de suerte, porque ella no había apuntado al bote, pero ha sabido aprovecharlo.

Además, el puesto de Jose para ir a la gran final ha peligrado por un momento, ya que Zulema se ha quedado tan solo a 25 euros de igualar su cantidad. Lo mejor es que, a pesar de no conseguir el pase a la gran final, la concursante del atril azul se ha marchado muy feliz. ¡Enhorabuena Zulema! ¡Revive este momentazo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

¡Por los pelos! Zulema cae en el bote y se queda a 25 euros de jugar la gran final

¡Por los pelos! Zulema cae en el bote y se queda a 25 euros de jugar la gran final

Un panel hecho realidad… ¡A Zulema le pasó!

Un panel hecho realidad… ¡A Zulema le pasó!

“¡Jose!”: El concursante se concentra tanto en el panel que ignora a Jorge Fernández

“¡Jose!”: El concursante se concentra tanto en el panel que ignora a Jorge Fernández

Polémica absentismo laboral
ABSENTISMO LABORAL

Polémica con un empresario tras las declaraciones de Feijóo sobre el "cáncer" de las bajas laborales: "¡La baja de maternidad no es absentismo!"

El futuro procesal del entorno de Pedro Sánchez.
CAMPAÑA ELECTORAL

Ignacio Varela: "Sánchez no va a tener vacaciones; tendrá que preparar el otoño judicial y una campaña electoral"

Margallo analiza el tablero geopolítico.
CUMBRE OTAN

Margallo, sobre Trump y el futuro de la OTAN: "Europa tiene que avanzar hacia una política exterior y de defensa única"

El exministro de Asuntos Exteriores analiza en Espejo Público el nuevo escenario internacional tras la llegada de Donald Trump a la cumbre de la OTAN y defiende que Europa debe asumir su propia seguridad ante el cambio de estrategia de Estados Unidos.

Chip insertado bajo la piel.
Paga con la mano

Un español utiliza chips implantados para pagar, abrir puertas y almacenar información

Elbio Nielsen lleva tres chips implantados bajo la piel, paga con la mano, abre puertas sin llaves y almacena información personal sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo. Elbio es uno de los pioneros en España en el uso de implantes NFC, asegura que esta tecnología no busca controlar a las personas, sino hacer más sencillo el día a día.

Juan Bravo en Espejo Público.

Juan Bravo (PP): "El ministro Óscar Puente es de las peores personas que están ahora mismo en política"

Jaume Bauzà

Jaume Bauzá admite la crisis turística tras el boicot de varias asociaciones radicales: "Baleares ha llegado a su límite"

Boticaria

Boticaria García explica qué hacer para acabar con el hinchazón en verano

Publicidad