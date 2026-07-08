Un español utiliza chips implantados para pagar, abrir puertas y almacenar información

Lo que hace apenas unos años parecía propio de una película de ciencia ficción comienza a abrirse paso entre quienes apuestan por integrar la tecnología en su propio cuerpo. Este es el caso de Elbio Nielsen, un emprendedor bilbaíno que lleva tres chips implantados bajo la piel y que utiliza a diario para realizar acciones cotidianas como pagar en establecimientos, abrir puertas o acceder a espacios restringidos sin necesidad de tarjetas o llaves.

Durante su entrevista en el programa, Nielsen explicó que decidió implantarse el primer chip movido por la curiosidad y para evitar sacar el móvil o la cartera, gestos que el considera innecesarios gracias a esta tecnología. Elbio asegura que estos implantes no contienen ni batería ni GPS, solo se activan cuando se acercan a un lector compatible con tecnología NFC que permite intercambiar información entre dos dispositivos al acercarlos unos pocos centímetros.

"No gasto más, al revés, tengo más control"

El emprendedor ha querido desmontar algunos de los mitos o temores que suelen asociarse a este tipos de dispositivos, explica que los chips se colocan bajo la piel mediante una jeringa especial, sin necesidad de realizarse ninguna cirugía, y que la sensación es similar a un pequeño pellizco. Además, recalca que el implante no interactúa con el organismo más allá de permanecer alojado bajo la piel y que en cualquier momento puede retirarse.

Sin embargo, el desarrollo de este tipo de dispositivos también plantea preguntas relacionadas con la privacidad, la protección de datos y la regulación. Aunque los expertos insisten en que estos chips no permiten rastrear a sus usuarios, su implantación sigue despertando dudas en gran parte de la población. Para Nielsen, ese rechazo responde, en gran medida, al desconocimiento: "Muchas personas creen que se trata de un mecanismo de control, cuando en realidad es una herramienta pensada para simplificar acciones cotidianas". Una tecnología que, aunque todavía genera debate, podría formar parte del día a día en un futuro no tan lejano.

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