Margallo, sobre Trump y el futuro de la OTAN: "Europa tiene que avanzar hacia una política exterior y de defensa única"

El exministro de Asuntos Exteriores analiza en Espejo Público el nuevo escenario internacional tras la llegada de Donald Trump a la cumbre de la OTAN y defiende que Europa debe asumir su propia seguridad ante el cambio de estrategia de Estados Unidos.

La presencia de Donald Trump en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el gasto en Defensa y el papel que debe desempeñar Europa en el nuevo tablero geopolítico. El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo asegura que la postura del presidente estadounidense era "previsible" y responde a una estrategia que ya inició durante su primer mandato.

"No era ninguna sorpresa"

Para García-Margallo, Trump simplemente está acelerando una hoja de ruta que ya había anunciado años atrás. Según explica, el mandatario considera que la globalización ha dejado de beneficiar a Estados Unidos y que tanto sus aliados como sus adversarios "se han aprovechado" del esfuerzo económico y militar estadounidense. "Los tiempos en los que Estados Unidos garantizaba la seguridad del mundo se han terminado", resume el exministro al explicar la filosofía del presidente norteamericano.

A su juicio, este cambio obliga a los países europeos a replantearse su papel. "Los europeos hemos vivido con la complacencia de pensar que Estados Unidos garantizaba nuestra seguridad y China absorbía nuestros excesos de producción. Esa etapa ha terminado", señala.

Margallo apuesta por una Europa más unida

El exministro considera que el contexto internacional ha cambiado profundamente desde 2014, cuando se fijó el objetivo de destinar el 2 % del PIB a Defensa.

"La invasión de Ucrania, la redefinición de Oriente Próximo y la amenaza de China sobre Taiwán hacen imprescindible que Europa tenga una política exterior única y una política de defensa creíble", defiende. Incluso ha ido un paso más allá al plantear una mayor integración europea, afirmando: "La única solución son unos Estados Unidos de Europa. Conozco Estados sin ejército, pero no conozco ejércitos sin Estado."

El debate sobre el gasto en Defensa

Sobre la negativa inicial del Gobierno español a elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB, una cifra defendida por Trump, García-Margallo sostiene que el debate no debe centrarse únicamente en un porcentaje concreto, sino en la capacidad de Europa para garantizar su propia seguridad. "Las circunstancias han cambiado desde 2014. Lo que entonces podía ser suficiente, hoy ya no lo es", afirma.

La advertencia sobre Groenlandia

El exministro también repasa las declaraciones de Trump respecto a Groenlandia. En su opinión, una hipotética anexión del territorio tendría consecuencias muy graves para la estabilidad internacional. "Si Estados Unidos invade o se anexiona Groenlandia será, pura y simplemente, el final de la OTAN y de la arquitectura de seguridad europea que construimos en 1949."

Para García-Margallo, Europa ya no puede aplazar el debate sobre su autonomía estratégica. "No nos lo van a preguntar más veces. Europa tiene que avanzar", concluye.

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