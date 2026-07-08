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Mejores momentos | 8 julio

“¡Jose!”: El concursante se concentra tanto en el panel que ignora a Jorge Fernández

Después de quedarse con el dinero y los gajos de Unai, Jose se lo ha pensado mucho, pero ha terminado llevándose un panel de 1.050 euros.

“¡Jose!”: El concursante se concentra tanto en el panel que ignora a Jorge Fernández

“¡Jose!”: El concursante se concentra tanto en el panel que ignora a Jorge Fernández

  • [[LINK:INTERNO|||Article|||6a4c9cb453f6b0e4e1fdb38d|||“Más vale pájaro en mano…”: Juan hace caso al refrán y consigue resolver el panel]]

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Marta Jorge
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El gajo de me lo quedo de La ruleta de la suerte le ha venido de perlas a Jose, que además de quedarse con los 1.000 euros de Unai, también le ha robado los gajos de la doble letra y de todas las vocales. Cuando Jorge Fernández le ha preguntado con qué se iba a quedar, el concursante ha sido directo: “Con todo lo que tenga Unai”, provocando la risa del público.

Jose aún no tenía muy claro el panel y se ha quedado muy concentrado intentando descifrarlo, tanto es así, que ni siquiera ha reaccionado a las preguntas del presentador. “¡Jose!”, Jorge Fernández le ha vuelto a llamar la atención porque no respondía, y finalmente ha decidido seguir jugando. ¡No quería fallar por nada en el mundo!

Aunque le ha costado un poco resolverlo, ha tenido suerte en sus tiradas y ha terminado resolviendo el panel. “Estabas tan centrado en el panel, que te daba igual todo”, le ha dicho el presentador cuando Jose ya estaba más relajado con sus 1.050 euros en el marcador. ¡Pincha en el vídeo y échate unas risas!

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