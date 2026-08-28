Esta tarde en YAS Verano, desvelamos todo lo que ocurrió a los padres fallecidos en un jacuzzi en Cullera

Dos menores de 14 y 16 años encontraban muertos a sus padres en un jacuzzi esta semana. Un trágico suceso que ocurría durante sus vacaciones, en una de las urbanizaciones más lujosas de la zona.

Aunque en un principio se descartaba el doble crimen, la Guardia Civil esperaba el resultado de la autopsia para determinar qué ocurrió realmente. Una autopsia a la que este programa ha podido tener acceso.

Esta tarde en YAS Verano, desvelamos toda la verdad de lo que ocurrió en aquel jacuzzi. ¿Cuál fue la causa real de la muerte del matrimonio? Esta tarde, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

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