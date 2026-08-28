Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 28 de agosto

Nunca antes 500 euros hicieron tanta ilusión: Alejandra se lleva el gajo a casa y desata las risas en el plató

Alejandra nos ha regalado un momento para el recuerdo, ¡y también muchas risas! La concursante ha vivido su turno con una ilusión muy especial y se ha emocionado tanto con el gajo de 500 euros que el presentador se lo ha regalado.

Nunca antes 500 euros hicieron tanta ilusión: Alejandra se lleva el gajo a casa y desata las risas en el plató

Nunca antes 500 euros hicieron tanta ilusión: Alejandra se lleva el gajo a casa y desata las risas en el plató

Publicidad

Marta Jorge
Publicado:

Después de que Mikel perdiese su turno tras arriesgarse con el exprés, ha comenzado a jugar Alejandra que nos ha hecho divertirnos ¡y mucho! En la primera tirada ha caído en el premio y en la siguiente ha conseguido el comodín. ¡Vamos, que ha empezado con muy buen pie!

De hecho, todo iba tan bien que la concursante se ha empezado a poner nerviosa: “¡Ay, que me aturullo!”. En la siguiente tirada, la concursante ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’, pero ella estaba pendiente del panel, porque por fin había visto la palabra que quedaba y ha gritado emocionada: “¡La ‘G’ de gatito!”. Efectivamente, estaba la ‘G’ y la emoción se ha apoderado de Alejandra: “¡Resuelvo!”, ha dicho ilusionada, pero ¡ni siquiera había levantado el gajo de ‘Vacaciones’!

Mikel se lo ha recordado, y la concursante lo ha levantado inmediatamente, sin darse cuenta de que el presentador le había pedido que esperase. Afortunadamente han sido los 500 euros, y en ese momento, Alejandra ya sí que estaba absolutamente pletórica. De hecho, ha empezado a abrazar el gajo y no se quería despegar de él. El presentador ha visto que le había hecho tanta ilusión que ¡la ha dejado llevárselo a casa! “Ya verás en el tren cuando me lo vean”, ha dicho Alejandra.

Por fin ha resuelto, y de la emoción ¡hasta se le ha caído el micro! Mikel la ha ayudado sujetándola el gajo y la concursante le ha dicho que no se lo quitara. El presentador le ha recordado que era policía y ¡que no iba a robarle!, pero Alejandra no se fiaba: “Hoy en día con lo que se ve…”, ha dicho, haciendo que el presentador terminase de partirse de la risa. ¡Vaya forma de acabar el verano! ¡Hacía tiempo que no nos reíamos tanto! ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Nunca antes 500 euros hicieron tanta ilusión: Alejandra se lleva el gajo a casa y desata las risas en el plató

Nunca antes 500 euros hicieron tanta ilusión: Alejandra se lleva el gajo a casa y desata las risas en el plató

Pepa Romero

Esta tarde en YAS Verano, desvelamos todo lo que ocurrió a los padres fallecidos en un jacuzzi en Cullera

Juan Ruiz, vecino de Ceuta

Juan Ruiz, vecino de Ceuta: "No estoy a favor de lo que pasó ayer, pero entiendo que la gente esté harta. Se están riendo de nosotros"

La emoción se apodera de Mikel: casi levanta el gajo antes de tiempo y reclama la ola antes de resolver, ¡pero se lleva 650 eurazos!
Mejores momentos | 28 de agosto

La emoción se apodera de Mikel: casi levanta el gajo antes de tiempo y reclama la ola antes de resolver, ¡pero se lleva 650 eurazos!

La comunidad marroquí en Madrid habla de la crisis en la frontera con Ceuta
Crisis en Ceuta

La comunidad marroquí en Madrid, asustada por opinar sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Cuando vaya a Marruecos, van a detenerme"

Receta de restaurante de lujo: Joseba Arguiñano y Paula Monreal preparan carpaccio de higos con confit de pato
RECETA DE LUJO

Receta de restaurante de lujo: Joseba Arguiñano y Paula Monreal preparan carpaccio de higos con confit de pato

Paula Monreal no solo es talentosa creando contenido para las redes sociales, también es “una crack en la cocina”, por eso se ha atrevido a hacer esta elaborada receta junto a Joseba Arguiñano.

Melchor León, PSOE Ceuta
Crisis Ceuta

El diputado socialista ceutí Melchor León niega a Marlaska y reconoce amenazas de expulsión del partido: "No solo yo"

Melchor León, diputado del PSOE de Ceuta, es una de las últimas voces críticas que han surgido en el seno de la formación socialista. La crisis de la ciudad autónoma le ha causado una pérdida de confianza casi completa en sus dirigentes.

Vuelve Susanna Griso desde Ceuta

Susanna Griso vuelve a 'Espejo Público', pero antes pasa por Ceuta para "testar el ambiente": "Creo que está muy lejos de resolverse el problema"

Cuca Gamarra

Cuca Gamarra, contundente con el Gobierno y Marruecos por Ceuta: "Solo hay un camino, que vuelvan, que retornen, devolución"

Ángel, tras sufrir su familia una brutal agresión de radicales en Ceuta

Ángel, tras sufrir su familia una brutal agresión de radicales en Ceuta: "Me metí yo en medio y me empezaron a pegar puñetazos, me intentaron ahorcar"

Publicidad