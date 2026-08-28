Nunca antes 500 euros hicieron tanta ilusión: Alejandra se lleva el gajo a casa y desata las risas en el plató

Después de que Mikel perdiese su turno tras arriesgarse con el exprés, ha comenzado a jugar Alejandra que nos ha hecho divertirnos ¡y mucho! En la primera tirada ha caído en el premio y en la siguiente ha conseguido el comodín. ¡Vamos, que ha empezado con muy buen pie!

De hecho, todo iba tan bien que la concursante se ha empezado a poner nerviosa: “¡Ay, que me aturullo!”. En la siguiente tirada, la concursante ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’, pero ella estaba pendiente del panel, porque por fin había visto la palabra que quedaba y ha gritado emocionada: “¡La ‘G’ de gatito!”. Efectivamente, estaba la ‘G’ y la emoción se ha apoderado de Alejandra: “¡Resuelvo!”, ha dicho ilusionada, pero ¡ni siquiera había levantado el gajo de ‘Vacaciones’!

Mikel se lo ha recordado, y la concursante lo ha levantado inmediatamente, sin darse cuenta de que el presentador le había pedido que esperase. Afortunadamente han sido los 500 euros, y en ese momento, Alejandra ya sí que estaba absolutamente pletórica. De hecho, ha empezado a abrazar el gajo y no se quería despegar de él. El presentador ha visto que le había hecho tanta ilusión que ¡la ha dejado llevárselo a casa! “Ya verás en el tren cuando me lo vean”, ha dicho Alejandra.

Por fin ha resuelto, y de la emoción ¡hasta se le ha caído el micro! Mikel la ha ayudado sujetándola el gajo y la concursante le ha dicho que no se lo quitara. El presentador le ha recordado que era policía y ¡que no iba a robarle!, pero Alejandra no se fiaba: “Hoy en día con lo que se ve…”, ha dicho, haciendo que el presentador terminase de partirse de la risa. ¡Vaya forma de acabar el verano! ¡Hacía tiempo que no nos reíamos tanto! ¡Dale al play!

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