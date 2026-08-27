Hablamos con Jesús, un hombre que ha matado a su mujer por accidente: "Se ha ido mi vida"

Jesús y su mujer habían salido como cualquier tarde a cazar perdices, se encontraban a media jornada cuando de forma repentina, vieron aparecer a cuatro de ellas y él se giró para disparar. Un movimiento que, a pesar de tenerlo ensayado "mil veces" tal y como nos cuenta, acabó con la vida de su mujer.

"Mi disparo la alcanzó de lleno", lamenta. Asegura que segundos más tarde se quitó la camiseta para taponar la herida y que llamó más de cuatro veces al 112 en diez minutos. Cansado de esperar con desesperación, llegó la Guardia Civil, una ambulancia y un helicóptero "Estaba consciente y hablaba con los médicos", afirma.

Sin embargo, lo peor llegaría después, durante el trayecto en helicóptero ella sufrió dos paradas cardiácas y terminó falleciendo. El protagonista confiesa que es una situación muy dura y lo está pasando muy mal, se ha ido para siempre la persona con la que llevaba dieciséis años y además, reconoce que muchos comentarios de las redes sociales "me están matando" ya que, según relata, hay animalistas que se alegran de lo que le ha ocurrido.

Ha querido dejar muy claro que no se ha tratado de violencia machista ni un hecho planeado.

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