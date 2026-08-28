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Mejores momentos | 28 de agosto

¡Cambio de planes! Alejandra cae en el Bote, le roba la Gran Final a Mikel en el último segundo y se lleva 2.500 eurazos

A la concursante le ha llegado el turno de forma inesperada y no lo ha podido aprovechar mejor: ha caído en el Bote y le ha arrebatado la Gran Final a Mikel en un suspiro.

¡Cambio de planes! Alejandra cae en el bote, le roba la Gran Final a Mikel en el último segundo y se lleva 2.500 eurazos

¡Cambio de planes! Alejandra cae en el Bote, le roba la Gran Final a Mikel en el último segundo y se lleva 2.500 eurazos

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Marta Jorge
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Este verano, La ruleta de la suerte nos ha regalado muchos momentos para el recuerdo y, concretamente, con este último programa del verano, nos hemos despedido por todo lo alto. La verdad es que ha estado cargado de momentos inesperados, entre ellos, el que ha protagonizado Alejandra. Después del doloroso error de Mikel, le ha llegado el turno y la concursante ha jugado ¡dispuesta a ganarlo todo!

Con las dos primeras tiradas, la concursante se ha colocado con 175 euros, pero es que en la tercera tirada ¡ha caído en el Bote! La verdad es que el panel estaba clarísimo y perfecto para resolver y la concursante se ha llevado un Bote de 1.400 eurazos. Pese a alegrarse mucho por Alejandra, el presentador no ha podido evitar recordar el desafortunado momento que acabábamos de vivir con Mikel: “Mikel, qué fana, tío”, le ha dicho al concursante.

Por su parte, Alejandra, que estaba envuelta en su emoción, se ha vuelto a abrazar a su gajo de los 500 euros. Incluso le ha pedido al presentador llevarse también el gajo del Bote, pero ese ¡no se lo ha podido llevar! Finalmente, la concursante se ha ido a jugar la Gran Final con 2.500 eurazos y no cabía en sí de alegría. Incluso Jorge Fernández la ha dejado ir a jugar el Gran Panel Final abrazada a su gajo. ¡Vaya momentazo! ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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Mikel ha vivido con mucha emoción su turno en este panel, además, la jugada no le ha podido salir mejor, porque ha conseguido 650 euros en tan solo dos tiradas.

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