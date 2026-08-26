Dos menores encuentran muertos a sus padres en Cullera: se descarta el doble crimen y la hipótesis de un robo

Trágico suceso en una de las urbanizaciones más lujosas de Cullera, en Valencia. Dos menores, de 14 y 16 años, encontraron a sus padres sin vida en el jacuzzi de la vivienda en la que residían de alquiler. Los menores avisaron inmediatamente al propietario del inmueble, quien dio la voz de alarma y contactó con la Guardia Civil y los servicios de emergencia.

Los cuerpos fueron hallados desnudos y presentaban unas lesiones que, en un primer momento, parecían compatibles con heridas punzantes. Sin embargo, tras una primera inspección, los agentes no encontraron signos evidentes de violencia. La investigación trata ahora de determinar si se trata de un accidente o si existe alguna otra circunstancia detrás de estas muertes.

Los dos menores están recibiendo atención psicológica y permanecen acompañados en todo momento para afrontar el impacto de lo ocurrido. Está previsto que un familiar se reúna con ellos para hacerse cargo de su cuidado. Mientras tanto, los vecinos de la zona se encuentran consternados ante un suceso que ha conmocionado a toda la urbanización.

Javier Martínez, periodista de Las Provincias, explica que, por el momento, los investigadores han descartado que los fallecidos fueran "víctimas de un robo" y también la hipótesis de "un doble crimen". La principal línea de investigación apunta ahora a un "posible accidente", aunque será necesario esperar a los resultados de las autopsias para esclarecer definitivamente las causas de la muerte.

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