Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRIMEN EN MURCIA

Hablamos con los padres de Tomás, asesinado por su amigo: "Que se haga justicia y, cuanto antes lo cojan, mejor"

Tomás David, un hombre de 35 años, ha sido asesinado de un tiro en el pecho. El autor del crimen, según testigos de la escena, fue un amigo de la infancia de la víctima que ahora está en busca y captura.

Padres de Tomás

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Javalí Nuevo, una pequeña pedanía murciana, ha sido el escenario de un asesinato. Allí, Tomás David, un hombre de 35 años, ha fallecido a causa de un disparo.

El presunto asesino es 'El Migalo', un amigo de la infancia de Tomás David que, tras una acalorada discusión, le habría disparado, según una testigo de la escena. Después, habría huido y ahora se encuentra en busca y captura.

Nuestro compañero Jorge García Badía ha desvelado que toda la discusión fue "por un cubata". 'El Migalo' habría invitado a Tomás David y a su primo a tomar algo, pero todo acabó en tragedia. "Tiró a matar como si estuviera de caza", señala Badía.

Los padres de Tomás David están destrozados. Su madre, entre lágrimas, ha pedido justicia para su hijo, que asegura que era una gran persona. "Todos saben que era un ángel", llora la madre de la víctima.

Por su parte, su padre exige justicia y que pronto encuentren a autor del crimen. "Cuanto antes lo cojan, mejor", advierte.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Padres de Tomás

Hablamos con los padres de Tomás, asesinado por su amigo: "Que se haga justicia y, cuanto antes lo cojan, mejor"

Marinero

El testimonio del marinero que salvó a Carmen, mujer del hombre que cayó al mar: "Tardé cinco horas en llevar el barco a un lugar seguro"

Geóloga

Nieves Sánchez, geóloga, califica de "catástrofe geológica" la brutal riada de Nepal: "Esto es complicadísimo"

Fallecimiento
Actualidad

Dos menores encuentran muertos a sus padres en Cullera: se descarta el doble crimen y la hipótesis de un robo

Anciano
Actualidad

Juan Manuel, amigo del anciano fallecido tras pasar ocho horas olvidado en un minibús: "Lo han matado"

Chupinazo
ÚLTIMA HORA

Testigo de la explosión en el chupinazo de Noáin (Navarra): "Hemos montado un hospital de campaña en el Ayuntamiento"

Cincuenta personas han resultado heridas en Noáin (Navarra) durante el chupinazo, cuando unos cohetes han salido disparados contra la multitud. Hoy, hablamos con un testigo de la escena.

Nepal
última hora

Más de 400 turistas desaparecidos en una brutal riada en Nepal: "Parece una película, pero es real"

El agua ha arrasado Nepal, donde al menos 55 personas han muerto y 400 turistas siguen sin ser localizados. En Y ahora Sonsoles hablamos con el dueño de una agencia de viajes en la zona afectada.

Vecinos de Ceuta explotan en 'Espejo Público' por la crisis migratoria

"Ayer vimos a los policías con lágrimas de impotencia": vecinos de Ceuta explotan y aseguran que "ya no pueden más"

Cocho, Marlaska y Robles

¿Qué falló? ¿Por qué no se hizo nada?: Un experto en inteligencia analiza por qué Robles asegura que el CNI informó y Marlaska lo niega

Davó se la juega con el ‘Exprés’ y la ‘banana’ y le sale redondo: ¡ola de 750 euros!

Davó se la juega con el ‘Exprés’ y la ‘banana’ y le sale redondo: ¡ola de 750 euros!

Publicidad