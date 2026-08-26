CRIMEN EN MURCIA
Hablamos con los padres de Tomás, asesinado por su amigo: "Que se haga justicia y, cuanto antes lo cojan, mejor"
Tomás David, un hombre de 35 años, ha sido asesinado de un tiro en el pecho. El autor del crimen, según testigos de la escena, fue un amigo de la infancia de la víctima que ahora está en busca y captura.
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Javalí Nuevo, una pequeña pedanía murciana, ha sido el escenario de un asesinato. Allí, Tomás David, un hombre de 35 años, ha fallecido a causa de un disparo.
El presunto asesino es 'El Migalo', un amigo de la infancia de Tomás David que, tras una acalorada discusión, le habría disparado, según una testigo de la escena. Después, habría huido y ahora se encuentra en busca y captura.
Nuestro compañero Jorge García Badía ha desvelado que toda la discusión fue "por un cubata". 'El Migalo' habría invitado a Tomás David y a su primo a tomar algo, pero todo acabó en tragedia. "Tiró a matar como si estuviera de caza", señala Badía.
Los padres de Tomás David están destrozados. Su madre, entre lágrimas, ha pedido justicia para su hijo, que asegura que era una gran persona. "Todos saben que era un ángel", llora la madre de la víctima.
Por su parte, su padre exige justicia y que pronto encuentren a autor del crimen. "Cuanto antes lo cojan, mejor", advierte.
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