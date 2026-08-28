Un error demasiado doloroso: Mikel pierde la Ayuda Final y el Bote a un paso de jugar la Gran Final

Mikel era el concursante con más posibilidades para llegar a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte y gracias a un error de Begoña, le ha llegado su turno en este panel con bote. En la primera tirada ya ha estado muy cerca del gajo dorado, pero se ha quedado en la mitad, ¡qué mal!

Aún así, Mikel ha seguido tirando y ha caído en la ayuda final, algo que no le podía venir mejor al concursante. Tras un par de tiradas más, Mikel ha conseguido acumular 225 euros en su marcador y además, ya tenía claro el panel. “Ahora sí es momento de apuntar al Bote”, le ha dicho Jorge Fernández, y así lo ha hecho.

Una tirada cargada de puntería ha dado a Mikel la mejor de las alegrías, ¡ha caído en el Bote! Así que, se ha dispuesto a resolver el panel con toda la seguridad de que se marchaba a jugar el Gran Panel Final con Ayuda Final y con un gran marcador. Sin embargo, el concursante ha resuelto un poco rápido y aunque todo el mundo en el plató ya estaba celebrando su acierto, de repente, nos hemos dado cuenta de que había dicho ‘al’ en vez de ‘el’. ¡No puede ser! Al pobre Mikel se le ha quedado una cara digna de ver… ¡Qué pena! Puedes ver el momento completo en el vídeo.

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