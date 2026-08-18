"Estamos perdiendo la batalla" contra el narcotráfico: seis muertos y una guerra de clanes que mantiene en vilo a Huelva

El triple crimen registrado este domingo en Isla Cristina vuelve a poner el foco en la guerra entre los clanes Salazar y Moriña, una disputa que se remonta a 2024 y que ya suma seis víctimas mortales. La Guardia Civil mantiene el ajuste de cuentas como principal línea de investigación, aunque todas las hipótesis continúan abiertas, mientras sigue el dispositivo para localizar a los autores. En el último ataque murieron tres personas, entre ellas un menor de 16 años ajeno a los clanes, y dos personas resultaron heridas.

Alejandro Martínez: "Hay mucho silencio en los barrios"

El periodista Alejandro Martínez ha explicado que el miedo se ha instalado en los barrios vinculados a las dos familias. "Hay mucho silencio en los barrios", ha señalado, asegurando que los vecinos evitan hablar ante las cámaras. En la barriada de El Rocío, donde los residentes describen la zona como un barrio humilde y tranquilo, lamentan que este tipo de sucesos termine dañando su imagen.

"En el fondo ellos lo que quieren es que la gente se vaya del barrio"

Martínez ha recordado que la violencia comenzó en 2024, después del asesinato de Ramón Moriña a manos de 'El Baba', y que posteriormente se produjeron nuevos tiroteos e incendios. Uno de ellos llegó a afectar a un edificio entero en el que residían miembros de los Moriña. “En el fondo ellos lo que quieren es que la gente se vaya del barrio”, ha explicado. El periodista también se ha preguntado si se podría haber actuado antes ante una violencia que, a su juicio, no constituye un hecho aislado. El modus operandi del último ataque, con dos hombres encapuchados que llegaron en motocicleta y dispararon contra sus víctimas, ha llevado a hablar de posibles sicarios, aunque esta hipótesis todavía no está confirmada.

Miguel Ángel Silva dibuja el mapa de la guerra entre Salazar y Moriña

El periodista Miguel Ángel Silva ha reconstruido los principales episodios de esta guerra de clanes. Todo comenzó en septiembre de 2024, cuando 'El Baba' habría asesinado a su cuñado Ramón Moriña. Tras el crimen, los Moriña llegaron a ofrecer 50.000 euros por localizarle. 'El Baba' huyó a Gijón, donde fue detenido en octubre e ingresó en prisión provisional.

En junio de 2025 llegó la respuesta de los Moriña: el padre de 'El Baba' fue asesinado y su hermana resultó herida. Los Salazar terminaron abandonando Huelva y se trasladaron a Isla Cristina, pero sus rivales volvieron a localizarlos. Este fin de semana se produjo el episodio más sangriento de la disputa: murieron la hermana de 'El Baba', de 36 años y embarazada de ocho meses; la madre de este, de 61 años; y un menor de 16 años completamente ajeno a la guerra. Con estos tres fallecimientos, son ya seis las personas asesinadas desde el inicio del enfrentamiento.

José Félix Ramajo, experto en seguridad: "Las drogas están destrozando España"

El experto en seguridad José Félix Ramajo se ha mostrado poco optimista respecto a la denominada operación jaula puesta en marcha para localizar a los autores. Según ha explicado, este tipo de operativo puede ser eficaz cuando se dispone de suficientes efectivos para cerrar los distintos puntos de salida, pero considera que, por el momento, no hay noticias de que los responsables hayan sido detenidos. Confía, no obstante, en que las operaciones posteriores permitan dar con ellos.

Sobre el posible uso de sicarios, Ramajo considera que el modus operandi tendrá que ser analizado por los investigadores. Los autores utilizaron una motocicleta para llegar y escapar rápidamente, y posteriormente intentaron quemarla. El experto considera llamativo que emplearan un arma tan grande como un AK-47 para realizar el ataque desde una moto: "Si tienes que hacer una venganza selectiva, lo más sencillo es usar un arma corta, llegar cerca de donde esté la víctima".

Ramajo apunta además que los autores podrían haber estudiado previamente los movimientos de sus víctimas y destaca que saben dónde actuar y dónde permanecer ocultos después del crimen. El hecho de que tanto la moto como el arma hayan sido quemadas podría dificultar la obtención de huellas u otras pruebas, aunque la policía podrá analizar el arma recuperada para determinar su potencia y características.

"Las drogas están destrozando España y sobre todo la comunidad de Andalucía"

El experto ha puesto finalmente el foco en la proliferación de armas ilegales y el narcotráfico. Según ha explicado, mientras hace años un arma en el mercado negro podía costar entre 4.000 y 5.000 euros, actualmente pueden encontrarse por entre 600 y 1.000 euros. Ramajo reclama recuperar unidades especializadas contra el crimen organizado y el narcotráfico, como la antigua OCON-Sur, que considera que logró generar temor entre los narcotraficantes. "Las drogas están destrozando España y sobre todo la comunidad de Andalucía", ha advertido. "Si tú no vuelves a montar unidades a las que los narcos tengan miedo, estamos perdiendo la batalla".

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