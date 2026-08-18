Juls Janeiro, sobre la polémica con Belén Esteban por sus supuestas indirectas: "Que nadie se dé por aludido"

Desde que Juls Janeiro decidió responder al mensaje que Belén Esteban compartió con sus seguidores, acompañándolo de una fotografía de su hija y asegurando que "tú no eres una nepo baby, otras sí", la prensa del corazón no ha dejado de hacerse eco de la polémica.

Juls fue tajante en su respuesta y se dirigió directamente a la colaboradora con frases como "Belén, eres un meme televisivo" y "la sombra de Jesulín de Ubrique".

Tras estas declaraciones, Julia Janeiro continuó compartiendo en redes sociales diferentes vídeos con mensajes que parecen alimentar todavía más la tensión entre ambas. Entre ellos, una canción cuya letra dice: "Yo no he trabajado, ni lo haré en mi vida, soy una consentida", acompañada del texto: "Atentamente, vuestra nepo baby favorita".

Otro de sus dardos llegó junto a una canción con más significado aún: "Tú fuiste mala, fuiste veneno y mala". Preguntada por estas publicaciones, la maquilladora se mostró contundente: "No me arrepiento, ni quito ni añado nada". Además, Juls restó importancia a sus indirectas y justificó este contenido asegurando que "es humor".

En este sentido, quiso dejar claro que no todo lo que se comparte en redes sociales debe tomarse al pie de la letra: "La vida hay que tomársela con amor y con gracia". Y, siguiendo esa misma línea, añadió: "Aquí que nadie se dé por aludido".

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