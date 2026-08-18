Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actualidad

Juls Janeiro, sobre la polémica con Belén Esteban por sus supuestas indirectas: "Que nadie se dé por aludido"

Juls Janeiro arrasa en los medios de comunicación respondiendo una por una las preguntas sobre su supuesta guerra con Belén Esteban. La maquilladora ha dejado muy claro que la vida hay que tomársela con humor.

Juls

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Desde que Juls Janeiro decidió responder al mensaje que Belén Esteban compartió con sus seguidores, acompañándolo de una fotografía de su hija y asegurando que "tú no eres una nepo baby, otras sí", la prensa del corazón no ha dejado de hacerse eco de la polémica.

Juls fue tajante en su respuesta y se dirigió directamente a la colaboradora con frases como "Belén, eres un meme televisivo" y "la sombra de Jesulín de Ubrique".

Tras estas declaraciones, Julia Janeiro continuó compartiendo en redes sociales diferentes vídeos con mensajes que parecen alimentar todavía más la tensión entre ambas. Entre ellos, una canción cuya letra dice: "Yo no he trabajado, ni lo haré en mi vida, soy una consentida", acompañada del texto: "Atentamente, vuestra nepo baby favorita".

Otro de sus dardos llegó junto a una canción con más significado aún: "Tú fuiste mala, fuiste veneno y mala". Preguntada por estas publicaciones, la maquilladora se mostró contundente: "No me arrepiento, ni quito ni añado nada". Además, Juls restó importancia a sus indirectas y justificó este contenido asegurando que "es humor".

En este sentido, quiso dejar claro que no todo lo que se comparte en redes sociales debe tomarse al pie de la letra: "La vida hay que tomársela con amor y con gracia". Y, siguiendo esa misma línea, añadió: "Aquí que nadie se dé por aludido".

|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Laura cae en el bote y pasa a la Gran Final con 4.250 euros gracias a la confianza de Jorge Fernández: “¡Claro que llegas!”

Laura cae en el bote y pasa a la Gran Final con 4.250 euros gracias a la confianza de Jorge Fernández: “¡Claro que llegas!”

Loli, una ceutí indignada con la situación que vive su ciudad

Loli, ceutí que rechaza que Marruecos sea un "socio fiable": "Ha impulsado la invasión para poner a prueba la debilidad del Gobierno de España"

Laura resuelve los tres paneles de la triple prueba de velocidad y consigue 600 euros

Laura resuelve los tres paneles de la triple prueba de velocidad y consigue 600 euros

Tropezón colectivo en la prueba de velocidad: la palabra con la que han fallado todos los concursantes
Mejores momentos | 18 de agosto

Tropezón colectivo en la prueba de velocidad: la palabra con la que han fallado todos los concursantes

Villegas reclama reforzar la Justicia en Ceuta y rechaza el estado de sitio
CRISIS MIGRATORIA

Jesús Villegas reclama reforzar la Justicia en Ceuta y rechaza el estado de sitio: "Pongamos los pies en el suelo"

Fernando Cocho analiza una posible cosoberanía de Ceuta y Melilla con Marruecos
Soberanía Ceuta y Melilla

"Es absolutamente coherente su hoja de ruta para conseguir la cosoberanía de Ceuta y Melilla en 2030": Cocho alerta de los planes de Marruecos

El analista de Inteligencia y Ciberseguridad Fernando Cocho analiza los posibles planes de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y asegura que el país vecino estaría siguiendo una estrategia "coherente" para alcanzar la cosoberanía de ambas ciudades.

Guerra entre clanes en Huelva
TIROTEO HUELVA

"Estamos perdiendo la batalla" contra el narcotráfico: seis muertos y una guerra de clanes que mantiene en vilo a Huelva

El triple crimen de Isla Cristina eleva a seis las víctimas mortales de la guerra entre los clanes Salazar y Moriña, mientras los investigadores buscan a los autores y los expertos alertan de la proliferación de armas ilegales y el avance del narcotráfico.

Dos feministas responden en Espejo Público a las críticas

¿Hay silencio ante las agresiones sexuales en Ceuta?: "Las feministas que hemos denunciado la violencia sexual hemos sido absolutamente machacadas"

Juls

Juls Janeiro, sobre la polémica con Belén Esteban por sus supuestas indirectas: "Que nadie se dé por aludido"

Joan Girado y Marcos de Quinto sobre el paso de migrantes a Ceuta y Melilla

"La primera noche hubo un coladero que no era controlable": Joan Guirado alerta de que más de una decena de migrantes han cruzado de Ceuta a la Península

Publicidad