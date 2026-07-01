Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos todos los secretos de Sabor a Lolas, el programa de Lola Flores y Lolita

Sabor a Lolas fue un programa que revolucionó la televisión en 1992, cuando Lola Flores aterrizó en Antena 3 para presentar el formato junto a Lolita. Ambas protagonizaron algunas de las entrevistas más recordadas de nuestra historia y actuaciones inolvidables.

Javier Rioyo fue el subdirector del programa y recuerda perfectamente todo lo que hubo detrás del programa. Este trabajó mano a mano con Lola Flores y Lolita, que pasaron de ser solo madre e hija a ser compañeras de trabajo.

Esta tarde, recordamos con Javier Rioyo todo lo que ocurría tras las cámaras de Sabor a Lolas. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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