A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos todos los secretos de Sabor a Lolas, el programa de Lola Flores y Lolita
Javier Rioyo, el subdirector de Sabor a Lolas, visita el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de todo lo que había detrás del mítico programa. ¿Cómo era trabajar con Lola Flores?
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Sabor a Lolas fue un programa que revolucionó la televisión en 1992, cuando Lola Flores aterrizó en Antena 3 para presentar el formato junto a Lolita. Ambas protagonizaron algunas de las entrevistas más recordadas de nuestra historia y actuaciones inolvidables.
Javier Rioyo fue el subdirector del programa y recuerda perfectamente todo lo que hubo detrás del programa. Este trabajó mano a mano con Lola Flores y Lolita, que pasaron de ser solo madre e hija a ser compañeras de trabajo.
Esta tarde, recordamos con Javier Rioyo todo lo que ocurría tras las cámaras de Sabor a Lolas. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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