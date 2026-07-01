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Mejores momentos | 1 julio

Iván: directo a la Gran final con 5.375 eurazos

Aunque no ha empezado con muy buen pie, el concursante ha acabado por todo lo alto.

Iván: directo a la Gran final con 5375 eurazos

Iván: directo a la Gran final con 5.375 eurazos

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Marta Jorge
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Iván lo estaba haciendo muy bien en el panel con bote de La ruleta de la suerte. Sin embargo, ha caído en Se lo doy y ha tenido que decir adiós a 400 euros y a la mitad del Gran Premio. Pero… no todo estaba perdido. “Ah que tengo que volver a tirar yo”, ha dicho el concursante cuando se ha dado cuenta de que no había perdido el turno.

Afortunadamente, la tirada estaba muy bien colocada para llegar al bote. El concursante lo ha intentado y lo ha conseguido, así que, al final, no ha estado tan mal perder esos 400 euros, ¡porque ha sumado 1.675!

Iván ha pasado a jugar la Gran final con 5.375 euros. Estaba muy emocionado ¡¡y con razón!! “Y empezaste muy mal…”, le ha recordado Jorge Fernández enfatizando la gran suerte que ha terminado teniendo el concursante. ¡Pincha en el vídeo y no te lo pierdas!

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