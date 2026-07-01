¡Menudo golpe de suerte! Iván se lleva un panel de 3.400 euros

Iván acababa de llevarse los 300 euros del panel con crono, y gracias a esto, ha podido empezar este panel de falsa definición. ¡No le ha podido venir mejor!

El concursante de La ruleta de la suerte ha caído en el Por dos, que le ha venido muy bien, pero es que también ha caído en el gajo de los 1000 euros. “Ya que ha sido suerte vamos a aprovecharlo”, le ha dicho Jorge Fernández. Y así lo ha hecho.

Ha optado por la letra “N” y como había tres, ¡ha sumado 3400 euros! Iván no ha dudado, ha resuelto alegremente el panel y se ha llevado la ovación de todo el público. “¡No me lo creo!” ha dicho el concursante del atril azul. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

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