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Mejores momentos | 1 julio

“¡No sabes lo que me alegra escucharte esto!”: Jorge Fernández, muy emocionado con la iniciativa de Ainhoa

La concursante nos ha explicado cómo utiliza La ruleta de la suerte para enseñar ortografía.

Jorge Fernández, muy emocionado con la iniciativa de Ainhoa

“¡No sabes lo que me alegra escucharte esto!”: Jorge Fernández, muy emocionado con la iniciativa de Ainhoa

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Marta Jorge
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Ainhoa nos ha contado en su presentación que es maestra de educación primaria, oficio por el que siente una gran vocación. Sin embargo, en estos momentos está enseñando a personas más mayores, de entre 60 y 80 años.

Pero lo que más ilusión nos ha hecho ha sido lo que nos ha dicho después… ¡está preparando un concurso de ortografía con La ruleta de la suerte! Al presentador le ha hecho mucha ilusión esta historia, “¿Cómo lo hacéis?”, le ha preguntado muy interesado.

La concursante ha explicado que lo hacen de una forma muy similar al programa, salvo porque no tienen ruleta, ni gajos. Jorge Fernández se ha mostrado muy emocionado: “Me alegro de que os sirvamos de ayuda”, le ha dicho. ¡Qué idea tan chula! ¡Dale al play para ver todo el momento!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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Jorge Fernández, muy emocionado con la iniciativa de Ainhoa
Mejores momentos | 1 julio

“¡No sabes lo que me alegra escucharte esto!”: Jorge Fernández, muy emocionado con la iniciativa de Ainhoa

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