Sencillo, rico y crujiente: la receta de pan persa de Joseba y Karlos Arguiñano

Karlos y Joseba Arguiñano nos enseñan a preparar un pan muy versátil y sencillo de preparar que puede formar parte de vuestra alimentación en cualquier momento del día.

Ingredientes para 2 panes

Para el prefermento:

125 g de harina

80 ml de agua

1 g de levadura fresca

Para la masa:

El prefermento

350 g de harina de fuerza

150 g de sémola de trigo (semolina) + 30 g para estirar

300 ml de agua

10 g de sal

Para la cobertura:

50 ml de agua

20 g de harina

50 g de semillas de sésamo

Elaboración

Para preparar el prefermento, mezcla en un bol el agua, la harina y la levadura. Remueve primero con una espátula y después con la mano hasta integrar bien todos los ingredientes. Cubre el bol con film transparente y deja fermentar durante 4 horas a temperatura ambiente o, si lo prefieres, toda la noche en el frigorífico.

Prepara la mezcla | Antena 3

Para elaborar la masa, coloca el prefermento en un bol y añade la harina, la sémola, la sal y el agua. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea. Tapa con film transparente y deja reposar durante 40 minutos.

Pasa la masa a la encimera y amásala durante unos 5 minutos. Forma una bola, colócala en un bol, cúbrela con film transparente y deja que repose durante 1 hora a temperatura ambiente (primera fermentación).

Pasado ese tiempo, espolvorea la encimera con sémola de trigo y coloca encima la masa. Divídela en dos porciones, forma dos bolas y estíralas hasta darles una forma alargada y ligeramente plana. Colócalas sobre una bandeja de horno forrada con papel de hornear, tápalas y deja que reposen durante 30 minutos más (segunda fermentación).

Estira la masa | Antena 3

Para la cobertura, pon el agua y la harina en un cazo. Cocina a fuego suave, sin dejar de remover, hasta obtener una mezcla con una textura similar a la de una bechamel ligera.

Cuando la masa haya reposado, haz tres surcos longitudinales en cada pan con el canto de la mano. Pinta la superficie con la cobertura utilizando una brocha y espolvorea las semillas de sésamo por encima. Hornea con el horno precalentado a 250 ºC durante 6-7 minutos. Después, baja la temperatura a 190 ºC y continúa la cocción durante 5 minutos más. Déjala enfriar.. ¡y listo!

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