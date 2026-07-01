Rubén Amón, en contra de la lista de morosos de Hacienda: "Estar en deuda no significa ser un defraudador"

Ya vamos por la decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria, y este año hay ni más ni menos que 5.853 deudores con Hacienda. Entre los nombres más destacados volvemos a leer clásicos como Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Kiko Matamoros. La mayoría de los nombres más conocidos llegan a alcanzar el millón de euros, aunque el cantante de 'Amor mediterráneo' insiste en que él ya ha pagado todo lo que debe entre el año anterior y este.

Aún así, esta lista siempre genera un intenso debate en la ciudadanía, pues hay quien no comprende que "los que más dinero tienen son los que siempre deben más". Sin embargo, existe otra cara de la moneda, y es la que entiende que se pueda llegar a deber tanto dinero debido a la mala gestión de los presupuestos.

"¿Hacienda va a hacer ejemplo de qué?"

En el lado de las personas que comprenden esta lista se encuentra Carolina Pulido, socióloga y educadora social. La profesional ha venido esta mañana al plató de Espejo Público y ha defendido a capa y espada que deba existir un documento público en el que se expongan a los deudores del país. "Solo se publican en la lista los que tienen una deuda firme. No somos conscientes de la cantidad de dinero publico que se esta defraudando y la cantidad de hospitales que se podrían construir", ha afirmado.

Además, aboga por la ley de transparencia, que tal y como dice la socióloga "obliga a que haya transparencia con respecto a estos temas".

Por su parte, el colaborador del programa Rubén Amón, discrepa con Pulido, posicionándose absolutamente en contra de esta lista. "¿Nos damos cuenta de que Hacienda dispone de todos los cauces y de todo el poder para coincidir sus diferencias y discrepancias con los ciudadanos?", ha lanzado la pregunta atacando la forma de actuar de la Agencia Tributaria. Además, intenta empatizar con los deudores, añadiendo que "estar en deuda no significa ser un defraudador".

El colaborador considera que "no se puede dañar la reputación de una persona más allá de estar en desacuerdo o no con el fisco" y finaliza atacando directamente a la forma de actuar de Hacienda: "¿Qué es esto de hacer una nómina de personalidades para hacer ejemplo de qué? ¿Hacienda va a hacer ejemplo de qué?"

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