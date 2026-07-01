Enrique Santiago (IU) denuncia que se ponga en duda la 'ley de nietos': "Lo que están haciendo es cuestionar la legitimidad del voto en el exterior"

Enrique Santiago ha reivindicado la denominada 'ley de nietos' como un instrumento destinado a restituir derechos a los descendientes de españoles que tuvieron que abandonar el país y perdieron su nacionalidad a consecuencia del exilio y de la emigración.

El dirigente de Izquierda Unida ha asegurado que la norma responde a una deuda histórica con miles de familias y ha rechazado las críticas surgidas desde la oposición. "Es una reparación de españoles que tuvieron que salir de España y perdieron derechos", ha afirmado.

En este contexto, Santiago ha señalado que la polémica generada en torno a la participación política de los nuevos nacionalizados no responde a un debate jurídico sobre la ley, sino a una estrategia política impulsada por Vox y secundada, a su juicio, por el Partido Popular.

"Se está cuestionando el voto en el exterior"

El portavoz parlamentario ha acusado a ambas formaciones de sembrar dudas sobre la legitimidad del sufragio de los españoles residentes fuera del país.

"Lo verdaderamente preocupante es que Vox tiene una estrategia para acabar con los derechos de los españoles y el Partido Popular se suma", ha declarado.

Santiago considera que determinadas expresiones utilizadas por dirigentes de la oposición, como la referencia a una supuesta "ingeniería electoral", buscan desacreditar el derecho de voto de quienes viven en el extranjero.

"¿Qué significa eso de ingeniería electoral si no es cuestionar la legitimidad de los que pueden votar en el extranjero?", se ha preguntado. En su opinión, este discurso supone "restringir las libertades públicas y los valores de la democracia".

Asimismo, ha comparado esta estrategia con el lema político del presidente estadounidense Donald Trump. "Este es el riesgo de aplicar en España el 'America First' de Trump; aquí es 'prioridad nacional'", ha señalado.

Críticas al PP y a Ayuso

Durante sus declaraciones, Santiago también ha dirigido sus críticas contra el Partido Popular y, en particular, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según ha afirmado, Ayuso "ya va a retirar los abonos transporte a los estudiantes españoles que no residen en la Comunidad de Madrid pero sí se gastan dinero en ella", y ha acusado al PP de asumir posiciones que, en su opinión, limitan derechos de los españoles residentes fuera de la Península.

El portavoz ha sostenido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "en vez de pararle los pies a Vox, diga lo mismo", lo que, a su juicio, contribuye a cuestionar "la legitimidad del voto en el exterior".

Santiago ha recordado además que la ley lleva cuatro años en vigor sin que hubiera sido objeto de este tipo de críticas. "Esta ley entró en vigor hace cuatro años y a nadie se le ha ocurrido cuestionarla", ha afirmado.

Como ejemplo, ha asegurado haber presenciado reuniones de residentes españoles en el extranjero celebradas en Madrid en las que, según su relato, representantes del Partido Popular "animaban a que votaran", una actitud que contrasta con las críticas que, a su juicio, mantiene actualmente la formación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.