Tu Clip BYD

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BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN

“BYD x LA VOZ”

1. Empresa organizadora

BYD Motors Iberia, S.L.U. (en adelante, el “Organizador”), con domicilio y sede en C. del Puerto de Somport, 21-23, Edificio A - planta 2, 28050 Madrid, provista de NIF B13901038, en colaboración con ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, con domicilio en Avda. Isla Graciosa 13, 28703, San Sebastián de los Reyes (Madrid) (en adelante, “ATRESMEDIA”) organizan la promoción denominada “BYD x La Voz” (la “Promoción”) con la finalidad y mecánica descritas en las presentes bases legales (las “Bases”).

La Promoción se desarrollará a través de un formulario de participación disponible en la página web habilitada por el Organizador a tal efecto, sin perjuicio de que pueda comunicarse o promocionarse en concesionarios de la Red BYD en España, redes sociales, comunicaciones comerciales u otros canales del Organizador.

Las presentes Bases estarán disponibles en la página web de la Promoción habilitada por el Organizador Bases Legales_BYD x La Voz (final).docx (en adelante, la “Web de la Promoción”).

La participación en la Promoción supone la aceptación íntegra de las presentes Bases Legales por los participantes. El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas determinará la exclusión del participante.

2. Finalidad de la Promoción

La finalidad de la Promoción es incentivar la participación de clientes que hayan adquirido un vehículo nuevo de la marca BYD durante el Periodo Promocional, reforzar la notoriedad de la marca BYD y permitir su participación en un sorteo de dos entradas para asistir a la semifinal del programa “La Voz”.

La Promoción tiene carácter gratuito y promocional, y no implica tarificación adicional ni sobreprecio alguno para el participante.

3. Ámbito territorial

La Promoción tendrá ámbito territorial nacional y se dirige a clientes que hayan adquirido un vehículo nuevo de la marca BYD en cualquier concesionario de la Red BYD ubicado en España, siempre que la adquisición cumpla los requisitos temporales y materiales previstos en estas Bases.

4. Duración

El periodo de participación en la Promoción comenzará a las 9 horas del día 15 de Junio de 2026 y finalizará a las 20 horas del día 31 de Octubre de 2026 (el “Periodo Promocional”).

Solo serán válidas las participaciones realizadas dentro del Periodo Promocional y asociadas a pedidos de vehículos nuevos de la marca BYD formalizados desde el 15 de Junio de 2026 hasta el 31 de Octubre de 2026, ambos inclusive, salvo que el Organizador establezca un periodo distinto y lo publique de forma expresa.

5. Condiciones de participación

Podrán participar en la Promoción las personas físicas que cumplan cumulativamente los siguientes requisitos:

a) ser mayores de 18 años;

b) ser residentes legales en España;

c) haber formalizado, durante el periodo indicado en la cláusula 4 de las presentes, un pedido de un vehículo nuevo de la marca BYD en un concesionario de la Red BYD ubicado en España. A estos efectos, se entenderá por pedido válido aquel pedido, contrato o reserva aceptado por el concesionario conforme a sus procedimientos comerciales ordinarios y que no haya sido cancelado o anulado antes de la fecha del sorteo o, en su caso, antes de la entrega del premio. Cuando el pedido figure a nombre de una persona jurídica, solo podrá participar una persona física vinculada a dicho pedido, debidamente autorizada por la persona jurídica o identificada como contacto, usuario o representante del cliente en la operación, siempre que cumpla el resto de requisitos previstos en estas Bases;

d) completar correctamente el formulario de participación con los datos requeridos a través de la Web de la Promoción y aceptar las presentes Bases mediante la casilla habilitada al efecto en la Web de la Promoción;

e) cumplir el resto de requisitos establecidos en estas Bases.

Los participantes deberán de facilitar datos veraces, exactos y actualizados. En caso de datos falsos, incompletos, inexactos o no verificables, la participación podrá ser excluida.

Cada participante solo podrá obtener una participación válida en la Promoción. Asimismo, cada pedido de vehículo BYD solo podrá dar lugar a una participación válida. En caso de duplicidad, se tendrá en cuenta únicamente la primera participación válida registrada.

No podrán participar empleados, directivos o representantes del Organizador, de sociedades de su grupo, de los concesionarios de la Red BYD, de las agencias, proveedores o entidades directamente vinculadas a la organización, gestión o ejecución de la Promoción, ni sus familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

El Organizador se reserva el derecho a excluir cualquier participación que resulte fraudulenta, abusiva, contraria a estas Bases, generada mediante medios automatizados, basada en datos no verificables o realizada con alteración del funcionamiento ordinario de la página web, del formulario de participación o del sistema de sorteo.

El Organizador podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de participación con el concesionario correspondiente y podrá solicitar al participante o al ganador la documentación estrictamente necesaria para acreditar su identidad, mayoría de edad, residencia, vinculación con la adquisición del vehículo y cumplimiento del resto de requisitos de estas Bases. La falta de aportación de dicha documentación en el plazo indicado por el Organizador podrá dar lugar a la exclusión de la participación y, en su caso, a la pérdida del derecho al premio.

6. Datos necesarios para participar

Para participar, se deberán de facilitar los siguientes datos a través del formulario accesible a través del formulario disponible en la Web de la Promoción:

a) nombre y apellidos,

b) dirección de correo electrónico,

c) número y fecha del pedido del vehículo BYD.

Todos los datos facilitados deberán ser veraces, exactos y estar actualizados. El Organizador podrá solicitar información adicional estrictamente necesaria para verificar la identidad del ganador y el cumplimiento de las condiciones de participación, incluida documentación acreditativa del pedido, cuando existan dudas razonables o sea necesario para entregar el premio.

7. Participación gratuita

La participación en la Promoción es gratuita y no implica coste adicional alguno para los participantes.

8. Mecánica de la Promoción

Para participar válidamente en la Promoción, el participante deberá acceder, durante el Periodo Promocional, a la Web de la Promoción y completar el formulario de participación con los datos indicados en la cláusula 6.

Antes de enviar el formulario, el participante deberá aceptar expresamente estas Bases mediante la casilla no premarcada habilitada al efecto. La aceptación de las Bases será requisito necesario para participar en la Promoción.

Una vez enviado correctamente el formulario, el participante recibirá, en su caso, una confirmación de participación en la Promoción en la propia página web y/o mediante correo electrónico. La recepción de la confirmación no implica que la participación sea definitivamente válida, ya que el Organizador podrá verificar posteriormente el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas Bases.

No se admitirán participaciones enviadas fuera del Periodo Promocional, incompletas, duplicadas, erróneas, fraudulentas o que no puedan ser verificadas.

9. Sorteo y designación de ganadores

Finalizado el Periodo Promocional, el Organizador realizará un sorteo aleatorio entre todas las participaciones válidas recibidas.

El sorteo se realizará el día 2 de Noviembre mediante https://echaloasuerte.com/, garantizando la aleatoriedad y trazabilidad del resultado. Asimismo, se designarán 2 suplentes por ganador para el caso de que el ganador no cumpla los requisitos, no pueda ser localizado, o rechace el premio.

El Organizador conservará evidencia razonable del resultado del sorteo, incluyendo, cuando sea posible, captura, URL pública o registro generado por la herramienta utilizada. Para el sorteo se utilizará el menor volumen de datos posible, preferiblemente identificadores de participación y no listados completos con datos personales innecesarios.

10. Premio

El premio consistirá en dos entradas individuales, hasta alcanzar el total de 50 entadas, para asistir a la final del programa “La Voz”, como público, en Madrid.

El premio incluye exclusivamente la entrada al programa “La Voz”. No se incluyen desplazamientos, alojamiento, manutención, ni cualquier otro concepto no indicado expresamente en estas Bases.

El premio es personal e intransferible, no canjeable por dinero ni por ningún otro bien o servicio, sin precio de venta al público y no podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación a petición del ganador.

El disfrute del premio queda sujeto a las condiciones de acceso, seguridad, edad mínima, horarios, normas establecidas por el personal del programa “La Voz”.

El Organizador se reserva el derecho a sustituir el premio por otro de características similares en caso de fuerza mayor, imposibilidad sobrevenida, cancelación del programa, indisponibilidad de entradas o cualquier circunstancia ajena a su control.

11. Comunicación y aceptación del premio

El Organizador comunicará la condición de ganador mediante correo electrónico remitido a la dirección facilitada en el formulario de participación.

El ganador deberá aceptar el premio por escrito en un plazo máximo de 48 horas desde el envío del email. Si no responde dentro de dicho plazo, rechaza el premio, no puede ser localizado, no cumple los requisitos o no aporta la documentación estrictamente necesaria para la entrega o verificación del premio, perderá el derecho al premio y el Organizador podrá contactar con el suplente correspondiente.

La entrega del premio podrá quedar condicionada a la verificación previa de la identidad del ganador, de su mayoría de edad, de la existencia del pedido del vehículo BYD dentro del periodo promocional, de la realización de la publicación válida en redes sociales y del cumplimiento del resto de requisitos previstos en estas Bases.

El Organizador podrá comunicar públicamente el resultado de la Promoción a través de sus canales oficiales, incluidas sus redes sociales, mediante la publicación del nombre, apellidos y/o iniciales del ganador, con la finalidad de anunciar el resultado del sorteo y garantizar la transparencia de la Promoción.

12. Reservas

El Organizador no será responsable de incidencias técnicas, fallos de conectividad, errores del dispositivo MUPI, indisponibilidad temporal del dispositivo, errores de redes sociales, imposibilidad de verificar publicaciones por perfiles privados, fuerza mayor o actos de terceros que impidan o dificulten la participación cuando dichas circunstancias no le sean imputables.

Si por causas justificadas fuera necesario modificar, suspender o cancelar la Promoción, el Organizador lo comunicará por medios razonables y procurará que la modificación no perjudique los derechos adquiridos por los participantes.

13. Protección de datos personales

Responsable del tratamiento: BYD Motors Iberia, S.L.U., con domicilio y sede en C. del Puerto de Somport, 21-23, Edificio A - planta 2, 28050 Madrid, con email de contacto para temas de protección de datos (privacy.eu@byd.com).

Datos tratados: nombre, apellidos, correo electrónico, número de pedido, fecha de pedido, edad, condición de participante, condición de ganador o suplente y datos necesarios para la entrega del premio.

Finalidades: gestionar la participación en la Promoción, verificar el cumplimiento de los requisitos, comprobar la existencia de una adquisición válida de vehículo nuevo BYD en un concesionario de la Red BYD, realizar el sorteo, contactar con ganador y suplentes, gestionar la aceptación y entrega del Premio, comunicar públicamente el resultado de la Promoción en los canales oficiales del Organizador en los términos previstos en estas Bases, atender consultas o reclamaciones y cumplir las obligaciones legales aplicables.

Base jurídica: la ejecución de la relación promocional aceptada por el participante.

Destinatarios: concesionarios de la Red BYD, cuando sea necesario, para verificar el pedido o gestionar la Promoción y Administraciones Públicas o jueces y tribunales cuando exista mandamiento judicial u obligación legal.

Asimismo, los datos facilitados a través de la página de participación serán recogidos y tratados por ATRESMEDIA, actuando por cuenta del Organizador para la gestión técnica y operativa de la Promoción, incluyendo la recogida de participaciones, la gestión de la base de datos de participantes, la comunicación de los datos al Organizador para la realización del sorteo.

Una vez seleccionados los ganadores, sus datos personales podrán ser tratados por ATRESMEDIA con la exclusiva finalidad de contactar con ellos, comunicarles las instrucciones necesarias para el disfrute del Premio y coordinar su asistencia al programa La Voz.

Conservación: los datos de participantes se conservarán durante el plazo necesario para gestionar la Promoción y atender posibles reclamaciones y, posteriormente, serán bloqueados durante los plazos legales aplicables. La fotografía no se almacenará y se eliminará automáticamente tras la interacción.

Derechos: los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y, cuando proceda, a no ser objeto de decisiones automatizadas, dirigiéndose al Organizador al correo privacy.eu@byd.com o a la dirección C. del Puerto de Somport, 21-23, Edificio A - planta 2, 28050 Madrid. También podrán reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Ausencia de comunicaciones comerciales: la participación en la Promoción no implica el envío de comunicaciones comerciales no relacionadas con la gestión de la Promoción. Cualquier comunicación comercial adicional requerirá una base jurídica válida y, cuando proceda, consentimiento separado.

14. Ley aplicable y jurisdicción

Estas Bases se rigen por la legislación española.

Con carácter general, para cualquier controversia que pudiera derivarse de la interpretación, cumplimiento o ejecución de las presentes Bases, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de los fueros imperativos que pudieran resultar aplicables. En particular, cuando el participante tenga la condición de consumidor o usuario conforme a la normativa aplicable, serán competentes los Juzgados y Tribunales que correspondan conforme a la legislación procesal y de consumidores y usuarios, sin que la presente cláusula pueda interpretarse como una renuncia a los derechos que dicha normativa le reconozca.