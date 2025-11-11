A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Simoneta Gómez-Acebo, la sobrina del rey Juan Carlos I
Recibimos en plató a la sobrina del rey Juan Carlos I, que se sincera sobre su relación con la Familia Real, la iniciativa del rastrillo Nuevo Futuro y nos da su opinión sobre las memorias del emérito.
Publicidad
Simoneta Gómez-Acebo es la sobrina del rey emérito Juan Carlos I. Sin embargo, pese a haber nacida en el seno de la Familia Real, siempre eligió llevar una vida personal discreta.
Tras la muerte de su madre, la infanta Pilar, es ella la encargada de llevar a cabo la iniciativa solidaria del Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid, un proyecto para recaudar de fondos con los que sostener y financiar la atención a los niños.
Más Noticias
- Pastora Soler, sobre la crueldad de su exrepresentante: "Demasiado bien he salido de no haber tenido trastornos alimenticios"
- Andy lanza su primera canción en solitario: "Dice que no está dedicada a Lucas, sino a un examor"
- La madre de Osel, el niño lama español convertido en un líder budista: "Cuando fui a llevármelo del monasterio, me amenazaron"
Hoy, Simoneta Gómez-Acebo viene dispuesta a sumergirnos en una vida desconocida para muchos. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!
Publicidad