Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Simoneta Gómez-Acebo, la sobrina del rey Juan Carlos I

Simoneta Gómez-Acebo es la sobrina del rey emérito Juan Carlos I. Sin embargo, pese a haber nacida en el seno de la Familia Real, siempre eligió llevar una vida personal discreta.

Tras la muerte de su madre, la infanta Pilar, es ella la encargada de llevar a cabo la iniciativa solidaria del Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid, un proyecto para recaudar de fondos con los que sostener y financiar la atención a los niños.

Hoy, Simoneta Gómez-Acebo viene dispuesta a sumergirnos en una vida desconocida para muchos. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!