Pastora Soler, sobre la crueldad de su exrepresentante: "Demasiado bien he salido de no haber tenido trastornos alimenticios"

Pastora Soler se abre en canal en su nuevo libro, donde relata su dura infancia, su retirada de los escenarios y su experiencia con Luis Sanz, su primer representante. Este impulsó su carrera, pero también le creó muchos complejos e inseguridades.

Pastora Soler es conocida en nuestro país como 'La Voz de España', pero su trayectoria no siempre fue fácil. De hecho, hubo un momento en el que la artista quiso desaparecer y se retiró de los escenarios hasta reconciliarse consigo misma.

Sus inicios tampoco fueron fáciles y aún recuerda los complejos que le creó su primer representante, Luis Sanz. Aunque fue la persona que la descubrió e impulsó su carrera, también alimentó sus inseguridades y a día de hoy, asegura que sus palabras aún resuenan en su cabeza.

Luis Sanz solía resaltar los rasgos que no le gustaban de Pastora Soler, como su nariz o sus labios. "Para él nunca había nada bueno", advierte, "demasiado bien he salido de no haber tenido trastornos alimenticios".

La cantante siempre se movió por la gratitud que sentía hacia Luis por descubrirla, por lo que aguantó durante años sus desplantes. "Era más fuerte de lo que creía, en el fondo lo soporté", confiesa.

A día de hoy, Pastora Soler arrastra muchas cosas derivadas de aquella época, como su autoexigencia, una huella de un recuerdo que aún sigue presente en su mente.

