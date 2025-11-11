Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Escaleras mecánicas

Vecinos de Tarragona denuncian un "ruido infernal" por las escaleras mecánicas de su calle

Los residentes aseguran vivir un calvario desde hace 15 años por el constante estruendo del primer tramo de las escaleras, que supera los niveles de ruido permitidos.

Escaleras mec&aacute;nicas

Escaleras mecánicasFreepik

Publicidad

Los vecinos de la calle Vapor de Tarragona aseguran estar viviendo una auténtica pesadilla. A apenas ocho metros de sus viviendas, las escaleras mecánicas que conectan el centro con el Barri del Port se han convertido en una fuente constante de ruido que, según denuncian, hace imposible la convivencia. "Ya no podemos vivir más así", "me he tenido que ir de casa" o "vivo encerrada con cascos puestos todo el día", son algunas de las frases que repiten los afectados, que piden al Ayuntamiento una solución definitiva.

Las escaleras se encienden cada día a las siete de la mañana y se apagan a las once de la noche, aunque los vecinos aseguran que en ocasiones permanecen activas incluso durante la noche. El ruido, explican, supera los 80 decibelios, el doble del máximo recomendado. "Ni con doble ventana podemos dormir", lamenta una residente, que asegura haber tenido que marcharse temporalmente a casa de su madre por la ansiedad que le provoca la situación.

El conflicto no es nuevo. La primera denuncia vecinal se presentó en 2010, y desde entonces el problema se ha agravado. Los técnicos municipales han reconocido que algunas piezas están descatalogadas, lo que complica su reparación. Hace unos días, el Consistorio decidió detener el tramo más problemático y encargar una nueva pieza que hay que fabricar.

A las molestias acústicas se suman los actos vandálicos. Los vecinos denuncian que algunos jóvenes se deslizan por la barandilla o utilizan las escaleras como si fueran una atracción. "Cuando las ven, parece que estén en Port Aventura", ironiza una afectada.

Los residentes reclaman una solución definitiva y no descartan que las escaleras se desmantelen. "Preferimos volver a las escaleras normales. No sería ningún drama. Lo que no podemos es seguir viviendo así", concluyen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un pueblo catalán acogerá el primer cementerio 'feng shui' de España

Cementerio feng shui en España

Publicidad

Sociedad

Cementerio feng shui en España

Un pueblo catalán acogerá el primer cementerio 'feng shui' de España

Pasan a disposición judicial los tres detenidos por una agresión sexual grupal en Cartaya (Huelva)

Una mujer denuncia una violación grupal en un garaje abandonado de Cartaya: hay tres hombres detenidos

Radar en San Sebastián

Un nuevo radar de velocidad 'caza' en San Sebastián a 16 infractores por minuto

La urbanización donde ocurrieron los hechos
Narcos

Narcotraficantes confunden la casa de un matrimonio mayor con un punto de droga: "Derribaron el portón"

Aeropuerto de Tenerife Sur
Suicidio

Agentes de la Policía Nacional evitan que una mujer se arroje al vacío desde una pasarela del aeropuerto de Tenerife

Escaleras mecánicas
Escaleras mecánicas

Vecinos de Tarragona denuncian un "ruido infernal" por las escaleras mecánicas de su calle

Los residentes aseguran vivir un calvario desde hace 15 años por el constante estruendo del primer tramo de las escaleras, que supera los niveles de ruido permitidos.

Hopital de León
Ponferrada

Muere un hombre tras ser apuñalado por su hermano tras una discusión familiar

El detenido, permanece a disposición judicial mientras la Policía investiga las causas del suceso en el barrio de Cuatrovientos.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Acepta 15 años de cárcel tras confesar que violó a su hijo y abusó sexualmente de siete sobrinos

Entrevistas de trabajo express para la campaña de Navidad

Cinco minutos para salvar la campaña de navidad de los restaurantes

Coche de la Guardia Civil

Encuentran muertos a una mujer y su hijo en su vivienda de Toledo

Publicidad