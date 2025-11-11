Vecinos de Tarragona denuncian un "ruido infernal" por las escaleras mecánicas de su calle

Los vecinos de la calle Vapor de Tarragona aseguran estar viviendo una auténtica pesadilla. A apenas ocho metros de sus viviendas, las escaleras mecánicas que conectan el centro con el Barri del Port se han convertido en una fuente constante de ruido que, según denuncian, hace imposible la convivencia. "Ya no podemos vivir más así", "me he tenido que ir de casa" o "vivo encerrada con cascos puestos todo el día", son algunas de las frases que repiten los afectados, que piden al Ayuntamiento una solución definitiva.

Las escaleras se encienden cada día a las siete de la mañana y se apagan a las once de la noche, aunque los vecinos aseguran que en ocasiones permanecen activas incluso durante la noche. El ruido, explican, supera los 80 decibelios, el doble del máximo recomendado. "Ni con doble ventana podemos dormir", lamenta una residente, que asegura haber tenido que marcharse temporalmente a casa de su madre por la ansiedad que le provoca la situación.

El conflicto no es nuevo. La primera denuncia vecinal se presentó en 2010, y desde entonces el problema se ha agravado. Los técnicos municipales han reconocido que algunas piezas están descatalogadas, lo que complica su reparación. Hace unos días, el Consistorio decidió detener el tramo más problemático y encargar una nueva pieza que hay que fabricar.

A las molestias acústicas se suman los actos vandálicos. Los vecinos denuncian que algunos jóvenes se deslizan por la barandilla o utilizan las escaleras como si fueran una atracción. "Cuando las ven, parece que estén en Port Aventura", ironiza una afectada.

Los residentes reclaman una solución definitiva y no descartan que las escaleras se desmantelen. "Preferimos volver a las escaleras normales. No sería ningún drama. Lo que no podemos es seguir viviendo así", concluyen.

