Andy lanza su primera canción en solitario: "Dice que no está dedicada a Lucas, sino a un examor"

Tras la controvertida ruptura de Andy y Lucas, arranca la carrera de Andy en solitario. Su primer single, Marioneta, ha sido interpretado por muchos como un dardo a su antiguo compañero, pero parece que él lo niega.

Andy y Lucas

Andy y Lucas se separaban el mes pasado envueltos en polémicas. El dúo se ha visto envuelto en muchos rumores durante su gira de despedida y muchos apuntaban a una mala relación entre ambos.

Andy

Hoy, Andy comienza su carrera en solitario y lanza 'Marioneta', un tema lleno de indirectas. "Te doy las gracias por todo este tiempo y por abrirme los ojos, me dejé tratar como una marioneta y sentirme a tu antojo, pero mi alma ahora grita: voy a cambiarlo todo", dicta la canción.

Pese a que muchos han interpretado el tema como un dardo hacia Lucas, su entorno lo niega. "Lo que defenderá Andy en un primer momento es que va dedicada a un examor", asegura nuestro compañero Carlos García López. ¡Dale al play para enterarte de todo!

Andy y Lucas

