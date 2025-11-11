Asesinatos por encargo en la web: Espejo Público se infiltra en un grupo de sicarios 'online'

Los sicarios son profesionales de la muerte. Cobran por matar. Pero ya no actúan en mafias lejanas, sino que han hecho del anonimato digital su territorio. Internet está lleno de anuncios y algunos de ellos contienen mensajes, imágenes y vídeos que hacen que uno mismo se replantee mirarlos o incluso contestarlos.

“Ejecución inmediata. Si no es para algo profesional, no nos contacten” o "Trabajo en España. Precio 8.000 euros", son algunos de los mensajes que encontramos en la 'deep web'. Los sicarios ahora están en internet. A golpe de 'click' se accede a ellos. Un reportero de Espejo Público se infiltra en uno de estos grupos y descubre infinidad de mensajes y fotografías basadas en la forma de trabajar de estos presuntos profesionales de la muerte. "XXX", explica el reportero ocultando su rostro para preservar su anonimato.

Uno de estos grupos tiene más de 200 usuarios, en él se pueden ver infinidad de armas que se muestran sin miedo alguno. Exhiben sus instrumentos de trabajo presumiendo de ellos y aseguran que la ejecución es rápida y precisa con estos. Además, merodean los denominados como "clientes", aquellas personas que quieren contratar el servicio de un sicario. Muchos piden presupuesto, otros preguntan sin especificar en qué punto del mundo se ubican y hay quien incluso, manda la foto de su víctima. "Si lo ven, avisen", escribe acompañado de tres fotos de un individuo joven tatuado.

La ejecución en vídeo como prueba

"Te mandaré vídeos y foto cuando lo mate", escribe directamente uno de los sicarios al periodista del programa. Y no es el único que lo hace. La 'deep web' está llena de contenido visual muy impactante: cuerpos inmóviles, rostros cubiertos de sangre y víctimas golpeadas sin piedad.

Utilizan este contenido como prueba para mostrar a sus clientes que el trabajo está hecho. Algunos, incluso, lo comparten de forma pública para fardar de su último trabajo. Quienes matan, enseñan el cuerpo como prueba. Quienes dan una paliza, graban un vídeo del momento.

Los sicarios están en España

Algunos de estos mensajes dicen trabajar fuera de nuestras fronteras. México, Colombia o Perú son algunos de los destinos más repetidos. Sin embargo, basta con buscar la palabra "España" en el buscador de la 'deep web' y aparecen infinidad de mensajes de sicarios ofreciendo su trabajo en nuestro país.

El reportero de Antena 3, se pone en contacto con uno de ellos. "Trabajo en España", es el primer mensaje que lanza el asesino sin dar muchos más detalles. Además, asegura que no sólo trabaja como sicario, también como "transportista de drogas. ¿En qué puedo ayudarte", pregunta interesándose por el caso.

Cada asesino tiene su forma de trabajar y hay quien ofrece "secuestros con palizas y dejarlo lejos de la zona, atado y desnudo" o incluso quien nos asegura "mandarlo con San Pedro". Otros, sin embargo, realizan las dos acciones pero con condiciones de por medio: "Si se trata de una mujer, sólo la asesinaría, ya que una paliza va en contra de mis principios", explica.

"Somos ex militares de Israel con amplia experiencia en esto"

Tras semanas de conversaciones por escrito, el periodista de Antena 3 se gana la confianza del sicario y da un paso más allá al llamar por teléfono a uno de estos sicarios. Al otro lado de la llamada, contesta una voz masculina que dice trabajar en equipo con otra persona. "Nosotros somos ex militares de Israel. Amplia experiencia en esto. Hemos trabajado con cárteles de Colombia, México y ningún problema. Siempre trabajamos de forma correcta, no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes", cuenta orgulloso de su trabajo.

"Si nos estás buscando, es porque ese problema te impide seguir con tu ritmo de vida normal y tienes que sacártelo. Y siempre digo lo mismo: una vez que se termina, ahí ya uno encara la vida de otra manera", justifica la razón por la que el cliente debe contratar sus servicios.

Nombre completo de la persona, su rutina, fotos o teléfono móvil, son algunos de los datos que pide el asesino. "Nosotros tenemos un rastreador de teléfonos de 20 kilómetros a la redonda", explica contándonos su forma de trabajar. "Lo que hacemos siempre es llegar al lugar, hacemos un barrido de las cámaras de seguridad y buscamos diferentes puntos donde levantar a la persona para llevarla", cuenta.

El sicario explica que utiliza la escopolamina, "una droga que al tacto, la persona, en menos de un minuto, se queda sin reacción". Una vez drogada, "ya le puedes hacer lo que quieras", cuenta sin miedo a sus palabras.

Al preguntar por el precio asegura que es el cliente quien decide cuánto pagar por ello. "Todo influye: si es hombre o mujer, si está armado o no, si es una persona de seguridad, escolta o una persona común", cuenta. El sicario de internet con el que ha contactado Espejo Público dice que ha cometido asesinatos por valor de entre 200 a 200.000 euros. "El pago se recibe antes. Dependiendo de la cantidad, se puede hacer en dos partes", explica a la hora de preguntar por el método de pago.

Internet, su nuevo escaparate

Los sicarios lo tienen claro: "¿Y sino cómo lo haces? Excepto que seas un delincuente que tiene contacto con alguien. Esta es la forma", cuentan asegurando que internet se ha convertido en el lugar perfecto para promocionar sus servicios.

Incluso dicen desconocer que estos grupos y mensajes son perseguidos por la policía. "¿A ti no te da miedo que te agarren el IP y sepan quién eres por el IP? No, amigo, esto no es así. No hay nadie buscando eso".

