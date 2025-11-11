La lógica de María Peláe con El 1% sorprende a Juanra Bonet y David Fernández: "Somos un grupo genial"

Tener a Arturo Valls como presentador ya garantiza la diversión en El 1%. Si en uno de los programas añades a esta coctelera a Juanra Bonet, David Fernández y María Peláe, lo que la lógica asegura es una noche de risas continuadas.

El presentador, el cómico y la cantante son los invitados que participarán este miércoles al lado de cien concursantes ilusionados por ganar 100.000 euros. Los tres famosos no podrán luchar por este premio, pero sí tendrán el reto de demostrar su capacidad de razonamiento.

Para calentar motores, han pasado por un test que ha ido de menos a más dificultad. Entre los tres se han compenetrado muy bien: "Somos un grupo genial". Sin embargo, con la última pregunta, sólo María ha encontrado la respuesta y ha dejado flipando a Juanra y a David. ¡No te lo pierdas en el vídeo!