Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El VIP de El 1%

La lógica de María Peláe con El 1% sorprende a Juanra Bonet y David Fernández: "Somos un grupo genial"

La cantante, el presentador y el cómico han afrontado este reto como aperitivo al programa de este miércoles, que promete ser inevitablemente divertido.

La lógica de María Peláe con El 1% sorprende a Juanra Bonet y David Fernández: "Somos un grupo genial"

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Tener a Arturo Valls como presentador ya garantiza la diversión en El 1%. Si en uno de los programas añades a esta coctelera a Juanra Bonet, David Fernández y María Peláe, lo que la lógica asegura es una noche de risas continuadas.

Arturo Valls presenta El 1%

El presentador, el cómico y la cantante son los invitados que participarán este miércoles al lado de cien concursantes ilusionados por ganar 100.000 euros. Los tres famosos no podrán luchar por este premio, pero sí tendrán el reto de demostrar su capacidad de razonamiento.

Para calentar motores, han pasado por un test que ha ido de menos a más dificultad. Entre los tres se han compenetrado muy bien: "Somos un grupo genial". Sin embargo, con la última pregunta, sólo María ha encontrado la respuesta y ha dejado flipando a Juanra y a David. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

Precio de los huevos y gripe aviar

Un avicultor pone techo a la subida de precio de los huevos: ¿Cuánto llegaremos a pagar por docena?

Hablamos con el empresario que contó su odisea para contratar a una personas

La queja de un empresario que no encuentra personal de limpieza: "El 100% ha rechazado venir porque ofrecíamos contrato"

Esperanza Aguirre y su hermana.

Esperanza Aguirre habla sobre su hermana Rocío, diputada de VOX: ¿discuten en casa?

Carlos Alsina
'Al Otro Lado'

Carlos Alsina habla de Carlos Mazón con mensaje al fiscal general: "Quiero pensar que no va a borrar sus Whatsapp"

Rifirrafe entre Afra Blanco y Esperanza Aguirre.
Tensión en el plató

El enfrentamiento de Esperanza Aguirre con Afra Blanco: "Si va a otorgar protagonismo no se lo dé a Franco y hágalo a Indalecio Prieto"

Pastora Soler
Entrevista

Pastora Soler, sobre la crueldad de su exrepresentante: "Demasiado bien he salido de no haber tenido trastornos alimenticios"

Pastora Soler se abre en canal en su nuevo libro, donde relata su dura infancia, su retirada de los escenarios y su experiencia con Luis Sanz, su primer representante. Este impulsó su carrera, pero también le creó muchos complejos e inseguridades.

La lógica de María Peláe con El 1% sorprende a Juanra Bonet y David Fernández: "Somos un grupo genial"
El VIP de El 1%

La lógica de María Peláe con El 1% sorprende a Juanra Bonet y David Fernández: "Somos un grupo genial"

La cantante, el presentador y el cómico han afrontado este reto como aperitivo al programa de este miércoles, que promete ser inevitablemente divertido.

Esperanza Aguirre en Espejo Público.

Esperanza Aguirre propone a Felipe González como sucesor de Pedro Sánchez para una moción de censura

Cristina Dexeus, sobre Pedro Sánchez y el fiscal general

Cristina Dexeus, crítica con Pedro Sánchez por su 'absolución' al fiscal general: "¿Va a haber una deslegitimación del Tribunal Supremo?"

Andy y Pablo Motos

Andy demuestra su sentido del humor con Trancas y Barrancas en el juego más loco de El Hormiguero

Publicidad