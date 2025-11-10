Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

La madre de Osel, el niño lama español convertido en un líder budista: "Cuando fui a llevármelo del monasterio, me amenazaron"

María es la madre de Osel, el hombre que con dos años fue elegido como la reencarnación de un lama budista y separado de su familia. Hoy, nos cuenta cómo vivió aquellos años en los que perdió a un hijo para que le criaran como a un dios.

Madre lama Osel

Publicidad

Osel vivió una vida de película. A los dos años, fue reconocido por monjes tibetanos como la reencarnación del lama Thubten Yeshe y su familia le entregó para que le criaran en la India como un maestro espiritual.

Osel Hita

Sus padres eran budistas y al principio sintieron que entregar a su hijo era una oportunidad única que debían aceptar. "Yo me sentía halagada, ¿cómo no iba a aceptar? Me sentía en la necesidad de compartirlo", asegura su madre, María. Ella era completamente devota del lama Yeshe y sentía que le debía toda su existencia.

Sin embargo, aquella decisión le apartó de ellos, condenándole a una infancia totalmente alejada de la del resto de niños. "Al principio no estaba previsto que nos separaran, nos propusieron irnos toda la familia a Nepal", advierte, "cuando se lo llevaron a Australia, yo estaba a punto de dar a luz y tuve que firmar para que un asistente le acompañase, ahí tuve conciencia de lo que estaba pasando".

María tuvo claro que debía luchar por el derecho de su hijo a ser un niño, algo que le llevó a enfrentarse a sus creencias y a todo su entorno. "Me mandó un casette pidiéndome ayuda para salir del monasterio", recuerda María.

Desde aquel momento, María decidió llevarse a su hijo, algo que llegó a oídos de los monjes, que llegaron a amenazarla y la acusaron de "raptar al lama". Sin embargo, al poco de sacarle de allí, buscaron a su padre como nuevo asistente y así, tuvo que volver al monasterio.

Al cumplir los 18 años, Osel tuvo claro que quería abandonar aquella vida y ser libre. Por eso, se marchó sabiendo que no volvería nunca, aunque le prometió a los monjes que lo haría.

Osel se marchó a Ibiza y descubrió lo que era la libertad. Fue en aquel momento cuando Marta pudo recuperar el tiempo perdido con su hijo.

"Si me encontrara en la misma situación, probablemente volvería a hacerlo, pero quizás con otras condiciones", afirma María, "de lo que no hay duda es de que es la reencarnación del lama Yeshe".

María luchó contra la religión y lo sagrado por amor y hoy nos cuenta la historia de una madre en constante búsqueda de su hijo. ¡Dale al play para escuchar su historia!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Andy y Lucas

Andy lanza su primera canción en solitario: "Dice que no está dedicada a Lucas, sino a un examor"

Madre lama Osel

La madre de Osel, el niño lama español convertido en un líder budista: "Cuando fui a llevármelo del monasterio, me amenazaron"

Amalia

Amalia casi se queda ciega esperando a su cita médica: "Me tuve que ir a la privada y se me han ido todos mis ahorros"

Del dueto de Yatra y María Becerra al robo de Pablo López: los más comentados de los Asaltos de La Voz
Ranking

Del dueto de Yatra y María Becerra al robo de Pablo López: lo más comentados de los Asaltos de La Voz

Los vecinos de una mujer maltratada apalizan a su agresor hasta la muerte: "El paro cardíaco se produjo después de la paliza"
Última hora

Los vecinos de una mujer maltratada apalizan a su agresor hasta la muerte: "El paro cardíaco se produjo después de la paliza"

Presunto estafado por la empresa de Andrés Iniesta
Última hora

Presunto estafado por la empresa de Andrés Iniesta: "Sin notificación alguna nos enteramos de que la empresa estaba en liquidación"

La Fiscalía de Perú investiga a Andrés Iniesta, campeón del mundo con España en 2010, por presunta estafa agravada. Una empresa vinculada al exfutbolista habría captado inversiones para eventos que nunca se realizaron.

El abogado de Cayetano Rivera confirma que se ha archivado el incidente del torero en una hamburguesería por falta de pruebas
Hablamos con él

El abogado de Cayetano Rivera confirma que se ha archivado el incidente del torero en una hamburguesería de Madrid

Después del accidente de coche que ha tenido Cayetano Rivera, hablamos con su abogado, Joaquín Moeckel. Este nos confirma que se ha archivado el caso del incidente que tuvo el diestro en una hamburguesería hace tres meses.

Cayetano Rivera

Primeras declaraciones de Cayetano Rivera tras su accidente de coche: "No hubo otros coches, ni control de alcoholemia, ni nada"

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo, sobre el accidente de Cayetano Rivera: "Salió del coche diciendo que le habían fallado los frenos"

Ludópatas mayores

Ludópatas de la tercera edad: "He robado hasta el dinero de las huchas de mis hijos"

Publicidad