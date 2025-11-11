El abogado de Cayetano Rivera apunta a que le habrían ofrecido hacerse la prueba de alcoholemia estando "aturdido": "Se despista conduciendo"

El pasado domingo a las 20,15 horas Cayetano Rivera sufrió un aparatoso accidente de tráfico cerca de la urbanización donde reside en Sevilla. Su furgoneta se estrelló contra una palmera y la parte delantera del vehículo quedó destrozada. Una de las grandes incógnitas del suceso es si realmente el torero se sometió a un test de alcoholemia después del golpe. Aunque algunas informaciones aseguran que ha sido así, otras fuentes apuntan a que el diestro se habría negado a la prueba.

Aclara la abogada Montse Suárez que si realmente se le hizo la prueba y se le repitió a los 10 minutos y hubiera dado por encima de 0,60 miligramos en litro nariz espirado estaríamos hablando de un delito. Mientras que, en el caso de haberse negado, podría haber incurrido en un supuesto delito de desobediencia.

Fruto del siniestro el impacto arranca de raíz un árbol y lo derriba, tras lo cual la parte delantera de la furgoneta acaba destrozada. El torero abandona la escena de los hechos por su propio pie. A las 3 horas se persona la Policía en el lugar del golpe y le identifican por la matrícula. Algunas fuentes aseguran que el torero se niega a hacerse la prueba de alcoholemia.

No es la primera vez que tiene un encontronazo con las fuertes del orden en los últimos meses. El pasado mes de julio protagonizó un altercado con la Policía después de mantener una discusión en un restaurante de comida rápida de la ciudad.

"Quien va a dilucidar si le ofrecieron hacerse la prueba de alcoholemia o no será un juez"

Moeckel apunta que lo que se determine en un juicio será más serio que cualquier apreciación vecinal sobre lo que ocurrió la tarde de los hechos. La Policía local de Alcalá de Guadaíra mantiene que ofreció al torero hacerse una prueba de alcoholemia. Al letrado no le consta esta teoría y destaca que o no se le ha ofrecido o se le ha ofrecido a un señor aturdido.

"No me consta que Cayetano haya negado que fuera él quien conducía el coche"

Al abogado tampoco le consta que Cayetano Rivera haya negado haber sido él quien conducía el coche y añade que el propio Cayetano 'motu proprio' se acerca a la comisaría. "Está mal que una persona se despiste conduciendo pero también que se den informaciones que no sean de rigor". "Si se le ha ofrecido la prueba pero la persona no estaba en su sano juicio para tomar una determinación o enterarse de lo que estaba diciendo tiene una consecuencia jurídica distinta", añade el abogado.

"Su propio hermano dice que es imposible pillarle con el coche porque va volando"

El reportero Sergio Pérez cree que no estamos hablando de un simple despiste a la hora de conducir y cree que al torero le falta prudencia al volante. Recuerda que él cubrió su corrida de toros del 23 de agosto en Tomelloso (Ciudad Real). Viviendo a Madrid querían cubrir la salida del hotel y cuenta que Cayetano conducía a tal velocidad con su furgoneta que fue imposible pillarle.

Recuerda también el reportero que en un momento hablaron con los 3 hermanos sobre la posibilidad de pillar a Cayetano con el coche. "Fran nos dijo que a Cayetano no le íbamos a pillar nunca", recordaba el reportero.

