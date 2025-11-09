Descubre cómo limpiar el horno en profundidad sin estropearlo en unos sencillos pasos

Ordenatriz nos da algunos de sus trucos más eficaces para limpiar el horno sin complicaciones y con ingredientes que solemos tener en casa. Entre ellos, destaca el clásico truco del limón: basta con colocar rodajas en una bandeja con un poco de agua y meterla al horno a 200 grados durante unos minutos. El vapor ayuda a ablandar la suciedad y, además, deja un aroma agradable.

Otro método muy útil es el de la pastilla de lavavajillas. Ordenatriz recomienda colocarla en un recipiente apto para altas temperaturas, cubrirla con agua hirviendo e introducirla en el horno a 100 grados durante una hora. El vapor que se genera reblandece la grasa incrustada sin esfuerzo y, después, solo queda pasar un paño con un poco de detergente para retirar los restos.

Para las limpiezas más profundas, Ordenatriz también recurre al clásico bicarbonato combinado con vinagre. Aplicado en las paredes y bandejas del horno, se deja actuar, se calienta un poco y luego se frota sin miedo, ya que normalmente no daña las superficies. Además, recomienda dejar las bandejas en remojo con bicarbonato toda la noche para facilitar el proceso.

Por último, recuerda algunos consejos prácticos: limpiar el horno cada vez que se usa para evitar acumulaciones, tener cuidado durante la pirólisis porque las bandejas y guías pueden deteriorarse, y usar piedra blanca para recuperar brillo en el cristal. Incluso tiene solución para el plástico derretido: un poco de laca y una rasqueta de plástico… ¡y como nuevo! ¡Dale al play para ver todos los trucos!