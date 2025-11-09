Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Limpieza

Descubre cómo limpiar el horno en profundidad sin estropearlo en unos sencillos pasos

Ordenatriz vuelve a sorprender con trucos caseros para dejar el horno como nuevo sin esfuerzo. Desde el limón hasta la pastilla de lavavajillas, sus métodos prometen resultados rápidos y eficaces.

Ordenatriz

Publicidad

Ordenatriz nos da algunos de sus trucos más eficaces para limpiar el horno sin complicaciones y con ingredientes que solemos tener en casa. Entre ellos, destaca el clásico truco del limón: basta con colocar rodajas en una bandeja con un poco de agua y meterla al horno a 200 grados durante unos minutos. El vapor ayuda a ablandar la suciedad y, además, deja un aroma agradable.

Otro método muy útil es el de la pastilla de lavavajillas. Ordenatriz recomienda colocarla en un recipiente apto para altas temperaturas, cubrirla con agua hirviendo e introducirla en el horno a 100 grados durante una hora. El vapor que se genera reblandece la grasa incrustada sin esfuerzo y, después, solo queda pasar un paño con un poco de detergente para retirar los restos.

Para las limpiezas más profundas, Ordenatriz también recurre al clásico bicarbonato combinado con vinagre. Aplicado en las paredes y bandejas del horno, se deja actuar, se calienta un poco y luego se frota sin miedo, ya que normalmente no daña las superficies. Además, recomienda dejar las bandejas en remojo con bicarbonato toda la noche para facilitar el proceso.

Por último, recuerda algunos consejos prácticos: limpiar el horno cada vez que se usa para evitar acumulaciones, tener cuidado durante la pirólisis porque las bandejas y guías pueden deteriorarse, y usar piedra blanca para recuperar brillo en el cristal. Incluso tiene solución para el plástico derretido: un poco de laca y una rasqueta de plástico… ¡y como nuevo! ¡Dale al play para ver todos los trucos!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ordenatriz

Descubre cómo limpiar el horno en profundidad sin estropearlo en unos sencillos pasos

Malú ayuda a su talent en uno de los ensayos más duros: "Tienes que salir del bucle

Malú ayuda a su talent en uno de los ensayos más duros: “Tienes que salir del bucle”

Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: “Fue la primera canción que escribí en mi vida”

Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: “Fue la primera canción que escribí en mi vida”

Carla Hidalgo, en Pasapalabra
Nos lo cuenta

“Surgió en Pasapalabra”: el secreto que esconde el primer álbum ilustrado de Carla Hidalgo

"La que le ha aguantado soy yo": Nuria Roca reprocha a Juan del Val dónde ha dejado su Premio Planeta
Imperdible

"La que le ha aguantado soy yo": Nuria Roca reprocha a Juan del Val dónde ha dejado su Premio Planeta

La receta de hoy de Eva Arguiñano: tarta de chocolate del diablo, jugosa y maravillosa
Para 6 personas

Tarta de chocolate del diablo: un postre de Eva Arguiñano al que no te podrás resistir

Prepara una deliciosa tarta de chocolate jugosa con ganache cremosa, capas de bizcocho y frambuesas según la receta de Eva Arguiñano. Ideal para compartir y sorprender.

Malú, coach de La Voz
Mejores momentos | Asaltos

Malú se abre con sus talents y desvela que lleva tres años yendo a terapia: “No creía en mí”

La coach madrileña ha animado a sus talents para que dejen a un lado sus inseguridades y disfruten sobre el escenario de La Voz.

Antonio y Aurora

La historia de Antonio y Aurora: cincuenta años de búsqueda familiar que terminan con un giro inesperado

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

El cuarto programa de La ruleta de la suerte noche ha dejado diversión y momentazos

La ruleta de la suerte noche

Sergio se lleva 27.450 eurazos después de ganar el panel final

Publicidad