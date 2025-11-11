Estreno, 30 de noviembre
“Es un canto a la libertad”: así definen los actores a Las hijas de la criada
Tomy Aguilera, Judith Fernández, Xoel Fernández y Jessica Serna nos adelantan lo que veremos en la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.
Cada vez falta menos para que podamos disfrutar del primer capítulo de Las hijas de la criada en atresplayer. El 30 de noviembre conoceremos la historia de Renata, de los Valdés y de muchas mujeres que lucharon para cambiar las reglas.
“Creo que no se ha visto antes algo así”, nos contaba Tomy Aguilera, Celso en la serie, al analizar las tramas. Las hijas de la criada nos traslada a la Galicia de principios del siglo XX, donde mujeres valientes lucharon para que consiguiésemos los mismos derechos que los hombres, tal y como nos ha contado Judith Fernández, que interpreta a Clara.
Para Xoel Fernández, Domingo en la ficción, la serie “es una radiografía muy bella acerca de lo que pasa con las diferencias de clase. Cuánto marca tu vida la cuna en la que te toca nacer”
Sin embargo, Jessica Serna, que interpreta a Limita, la ha definido como “un canto a la libertad”. Amor, pasión, venganza, justicia y mucho más es lo que promete regalarnos Las hijas de la criada. ¡No te la pierdas, el 30 de noviembre en Antena 3!
