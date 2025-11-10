Los vecinos de una mujer maltratada apalizan a su agresor hasta la muerte: "El paro cardíaco se produjo después de la paliza"

Un hombre ha fallecido en El Coronil (Sevilla) tras agredir a su pareja. Este estaba amenazándola con un destornillador, cuando sus vecinos decidieron salir en su ayuda y abalanzarse sobre el agresor.

Los vecinos le agredieron con un taburete y tras varios golpes, el hombre moría al poco tiempo. Sin embargo, aún no se ha determinado si la causa de la muerte fue la paliza o un motivo externo.

"La autopsia dice que este hombre llevaba un cocktail de alcohol y drogas motivo más que suficiente para el paro cardíaco que le ha provocado la muerte", advierte Carlos Quílez, "el paro cardíaco se produjo después de la paliza".

La mujer está fuera de peligro, aunque ambas familias están conmocionadas ante lo ocurrido. Además, por el momento hay cuatro personas investigadas.