Última hora
Los vecinos de una mujer maltratada apalizan a su agresor hasta la muerte: "El paro cardíaco se produjo después de la paliza"
Varios vecinos de El Coronil atacaron a un hombre que estaba maltratando a su pareja. Este falleció al poco tiempo, aunque se desconoce si fue a causa de los golpes o por otro motivo externo.
Publicidad
Un hombre ha fallecido en El Coronil (Sevilla) tras agredir a su pareja. Este estaba amenazándola con un destornillador, cuando sus vecinos decidieron salir en su ayuda y abalanzarse sobre el agresor.
Los vecinos le agredieron con un taburete y tras varios golpes, el hombre moría al poco tiempo. Sin embargo, aún no se ha determinado si la causa de la muerte fue la paliza o un motivo externo.
"La autopsia dice que este hombre llevaba un cocktail de alcohol y drogas motivo más que suficiente para el paro cardíaco que le ha provocado la muerte", advierte Carlos Quílez, "el paro cardíaco se produjo después de la paliza".
Más Noticias
- Amalia casi se queda ciega esperando a su cita médica: "Me tuve que ir a la privada y se me han ido todos mis ahorros"
- Presunto estafado por la empresa de Andrés Iniesta: "Sin notificación alguna nos enteramos de que la empresa estaba en liquidación"
- El abogado de Cayetano Rivera confirma que se ha archivado el incidente del torero en una hamburguesería de Madrid
La mujer está fuera de peligro, aunque ambas familias están conmocionadas ante lo ocurrido. Además, por el momento hay cuatro personas investigadas.
Publicidad