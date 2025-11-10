"De Spotify y YouTube nunca he visto nada": Andy destapa el lado más oscuro de Andy y Lucas

Andy ha visitado El Hormiguero para comenzar una nueva etapa en su carrera en solitario. Con la simpatía y la cercanía que siempre le han caracterizado, el artista ha compartido sus emociones ante este nuevo comienzo.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo hacían el reparto de números en su anterior grupo junto a Lucas. El invitado ha contado que, de un caché de 30.000 euros, a él le llegaban 5.000 como máximo.

Además, también ha dicho que nunca ha llegado a recibir ningún dinero por las reproducciones del dúo en plataformas como YouTube o Spotify. ¡Así lo ha contado!