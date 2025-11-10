Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Se sincera

"De Spotify y YouTube nunca he visto nada": Andy destapa el lado más oscuro de Andy y Lucas

El cantante ha desvelado cómo era el reparto económico en el mítico dúo musical.

"De Spotify y YouTube nunca he visto nada": Andy destapa el lado más oscuro de Andy y Lucas

Publicidad

Andy ha visitado El Hormiguero para comenzar una nueva etapa en su carrera en solitario. Con la simpatía y la cercanía que siempre le han caracterizado, el artista ha compartido sus emociones ante este nuevo comienzo.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo hacían el reparto de números en su anterior grupo junto a Lucas. El invitado ha contado que, de un caché de 30.000 euros, a él le llegaban 5.000 como máximo.

Además, también ha dicho que nunca ha llegado a recibir ningún dinero por las reproducciones del dúo en plataformas como YouTube o Spotify. ¡Así lo ha contado!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

"De Spotify y YouTube nunca he visto nada": Andy destapa el lado más oscuro de Andy y Lucas

"De Spotify y YouTube nunca he visto nada": Andy destapa el lado más oscuro de Andy y Lucas

¿Demasiado valiente? Rosa deja El Rosco abierto por un fallo in extremis tras 22 aciertos

¿Demasiado valiente? Rosa deja El Rosco abierto por un fallo in extremis tras 22 aciertos

“¡Qué subidón!”: el impresionante pleno de Rosa López en el ¿Dónde Están?

“¡Qué subidón!”: el impresionante pleno de Rosa López en el ¿Dónde Están?

‘Titanic’ pone romántico a Roberto Leal: “Sara, cariño, en nada estoy en casa”
Mejores momentos | 10 de noviembre

‘Titanic’ pone romántico a Roberto Leal: “Sara, cariño, en nada estoy en casa”

Ni Roberto Leal recuerda algo así en La Pista: “Es la primera vez que llevamos cuatro roscos”
Mejores momentos | 10 de noviembre

Ni Roberto Leal recuerda algo así en La Pista: “Es la primera vez que llevamos cuatro roscos”

Andy y Lucas
Famosos

Andy lanza su primera canción en solitario: "Dice que no está dedicada a Lucas, sino a un examor"

Tras la controvertida ruptura de Andy y Lucas, arranca la carrera de Andy en solitario. Su primer single, Marioneta, ha sido interpretado por muchos como un dardo a su antiguo compañero, pero parece que él lo niega.

Madre lama Osel
En plató

La madre de Osel, el niño lama español convertido en un líder budista: "Cuando fui a llevármelo del monasterio, me amenazaron"

María es la madre de Osel, el hombre que con dos años fue elegido como la reencarnación de un lama budista y separado de su familia. Hoy, nos cuenta cómo vivió aquellos años en los que perdió a un hijo para que le criaran como a un dios.

Amalia

Amalia casi se queda ciega esperando a su cita médica: "Me tuve que ir a la privada y se me han ido todos mis ahorros"

Del dueto de Yatra y María Becerra al robo de Pablo López: los más comentados de los Asaltos de La Voz

Del dueto de Yatra y María Becerra al robo de Pablo López: lo más comentados de los Asaltos de La Voz

Los vecinos de una mujer maltratada apalizan a su agresor hasta la muerte: "El paro cardíaco se produjo después de la paliza"

Los vecinos de una mujer maltratada apalizan a su agresor hasta la muerte: "El paro cardíaco se produjo después de la paliza"

Publicidad