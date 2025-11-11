Antena 3 LogoAntena3
¡Bel se sabe el panel antes de comenzar a jugar la Gran Final!

La concursante ha comentado a Jorge Fernández que se sabía el panel antes de que comenzase el tiempo para jugar.

¡Bel se sabe el panel antes de comenzar a jugar la Gran Final!

Arancha Mela
Publicado:

Bel tenía que resolver este Panel Final: “Tres cuerpos celestes: nebulosa, planeta y satélite”. Y la alegría ha invadido la cara de la concursante porque antes de comenzar el tiempo para jugar ya se sabía la respuesta correcta.

“¡Me la sé!”, le ha dicho a Jorge Fernández antes de resolver el panel de forma correcta. Bel se ha llevado 2.925 euros en La ruleta de la suerte.

¡Enhorabuena Bel! ¡No te pierdas este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!

