La Encrucijada
Ástrid Janer y Ángela Chica demuestran su complicidad sin palabras en La Encrucijada
Las actrices de La Encrucijada protagonizan un divertido reto en el que solo pueden comunicarse con la mirada, dejando claro que su conexión va más allá de la ficción.
Ástrid Janer y Ángela Chica, intérpretes de Amanda y Sara en La Encrucijada, han puesto a prueba su complicidad en un curioso reto: comunicarse sin pronunciar una sola palabra. A través de miradas cómplices y gestos sutiles, las actrices lograron transmitir mensajes con sorprendente precisión.
Entre risas y miradas llenas de significado, ambas demostraron que su amistad fuera del set refuerza la química que comparten en pantalla. Este desafío dejó claro que la conexión entre Ástrid y Ángela es tan auténtica como divertida.