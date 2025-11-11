Ástrid Janer y Ángela Chica demuestran su complicidad sin palabras en La Encrucijada

Ástrid Janer y Ángela Chica, intérpretes de Amanda y Sara en La Encrucijada, han puesto a prueba su complicidad en un curioso reto: comunicarse sin pronunciar una sola palabra. A través de miradas cómplices y gestos sutiles, las actrices lograron transmitir mensajes con sorprendente precisión.

Entre risas y miradas llenas de significado, ambas demostraron que su amistad fuera del set refuerza la química que comparten en pantalla. Este desafío dejó claro que la conexión entre Ástrid y Ángela es tan auténtica como divertida.