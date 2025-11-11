Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Ponferrada

Muere un hombre tras ser apuñalado por su hermano tras una discusión familiar

El detenido, permanece a disposición judicial mientras la Policía investiga las causas del suceso en el barrio de Cuatrovientos.

Hopital de Le&oacute;n

Hopital de LeónEuropa Press

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Un hombre ha sido detenido tras apuñalar mortalmente a su hermano durante una discusión familiar ocurrida el pasado domingo en Ponferrada (León). Los hechos tuvieron lugar en la tarde del domingo en el barrio de Cuatrovientos, en la vivienda donde residían ambos hermanos.

La víctima, un hombre de 51 años, fue inicialmente atendida en el Hospital El Bierzo y, debido a la gravedad de sus heridas, trasladada posteriormente al Hospital de León, donde falleció el lunes por la tarde a las 21.30 horas. Las lesiones fueron causadas por un arma blanca durante la pelea que ambos mantuvieron.

El propio agresor alertó primero al servicio de emergencias 112 y luego a la Policía Nacional, relatando los hechos. Fue detenido en el lugar del suceso y trasladado a la comisaría de Ponferrada. Posteriormente, quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ponferrada, que estaba de guardia el día del incidente.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer las circunstancias que rodearon el fratricidio. Mientras tanto, el acusado permanece bajo custodia policial.

Muere apuñalado por su hermano

Una mujer de 48 años falleció en agosto tras ser apuñalada por su hermano en el domicilio familiar, un chalé adosado en la calle República Argentina de Valdemoro, Madrid.

El hermano de la víctima, de 46 años, fue detenido poco después del suceso. Ambos eran de nacionalidad española y, según las primeras investigaciones, no constaban denuncias previas ni antecedentes de violencia entre ellos. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, apuntando a un posible homicidio involuntario en el contexto de una discusión familiar.

Sanitarios del SUMMA 112 acudieron al lugar tras recibir el aviso. Al llegar, encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria con una herida de arma blanca bajo el esternón. Tras revertir dos paros y estabilizarla, fue trasladada en estado crítico al Hospital de Valdemoro, donde falleció horas más tarde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: Leo Messi se cuela en un emotivo momento de una pareja por las calles de Barcelona

Pareja se encuentra con Messi

Publicidad

Sociedad

Cementerio feng shui en España

Un pueblo catalán acogerá el primer cementerio 'feng shui' de España

Pasan a disposición judicial los tres detenidos por una agresión sexual grupal en Cartaya (Huelva)

Una mujer denuncia una violación grupal en un garaje abandonado de Cartaya: hay tres hombres detenidos

Radar en San Sebastián

Un nuevo radar de velocidad 'caza' en San Sebastián a 16 infractores por minuto

La urbanización donde ocurrieron los hechos
Narcos

Narcotraficantes confunden la casa de un matrimonio mayor con un punto de droga: "Derribaron el portón"

Aeropuerto de Tenerife Sur
Suicidio

Agentes de la Policía Nacional evitan que una mujer se arroje al vacío desde una pasarela del aeropuerto de Tenerife

Escaleras mecánicas
Escaleras mecánicas

Vecinos de Tarragona denuncian un "ruido infernal" por las escaleras mecánicas de su calle

Los residentes aseguran vivir un calvario desde hace 15 años por el constante estruendo del primer tramo de las escaleras, que supera los niveles de ruido permitidos.

Hopital de León
Ponferrada

Muere un hombre tras ser apuñalado por su hermano tras una discusión familiar

El detenido, permanece a disposición judicial mientras la Policía investiga las causas del suceso en el barrio de Cuatrovientos.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Acepta 15 años de cárcel tras confesar que violó a su hijo y abusó sexualmente de siete sobrinos

Entrevistas de trabajo express para la campaña de Navidad

Cinco minutos para salvar la campaña de navidad de los restaurantes

Coche de la Guardia Civil

Encuentran muertos a una mujer y su hijo en su vivienda de Toledo

Publicidad