Muere un hombre tras ser apuñalado por su hermano tras una discusión familiar

Un hombre ha sido detenido tras apuñalar mortalmente a su hermano durante una discusión familiar ocurrida el pasado domingo en Ponferrada (León). Los hechos tuvieron lugar en la tarde del domingo en el barrio de Cuatrovientos, en la vivienda donde residían ambos hermanos.

La víctima, un hombre de 51 años, fue inicialmente atendida en el Hospital El Bierzo y, debido a la gravedad de sus heridas, trasladada posteriormente al Hospital de León, donde falleció el lunes por la tarde a las 21.30 horas. Las lesiones fueron causadas por un arma blanca durante la pelea que ambos mantuvieron.

El propio agresor alertó primero al servicio de emergencias 112 y luego a la Policía Nacional, relatando los hechos. Fue detenido en el lugar del suceso y trasladado a la comisaría de Ponferrada. Posteriormente, quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ponferrada, que estaba de guardia el día del incidente.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer las circunstancias que rodearon el fratricidio. Mientras tanto, el acusado permanece bajo custodia policial.

Muere apuñalado por su hermano

Una mujer de 48 años falleció en agosto tras ser apuñalada por su hermano en el domicilio familiar, un chalé adosado en la calle República Argentina de Valdemoro, Madrid.

El hermano de la víctima, de 46 años, fue detenido poco después del suceso. Ambos eran de nacionalidad española y, según las primeras investigaciones, no constaban denuncias previas ni antecedentes de violencia entre ellos. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, apuntando a un posible homicidio involuntario en el contexto de una discusión familiar.

Sanitarios del SUMMA 112 acudieron al lugar tras recibir el aviso. Al llegar, encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria con una herida de arma blanca bajo el esternón. Tras revertir dos paros y estabilizarla, fue trasladada en estado crítico al Hospital de Valdemoro, donde falleció horas más tarde.