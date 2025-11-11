Lucía resuelve por 0 euros tras una mala racha en La ruleta de la suerte

En este panel, Lucía tenía una gran cantidad de dinero acumulado, 575 euros y varios gajos muy buenos, pero algo no le cuadraba del panel por lo que ha tenido que continuar tentando a la suerte.

La concursante del atril amarillo ha caído en un ‘Se lo doy’ y ha tenido que repartir todo lo acumulado entre sus compañeros. Sin embargo, Bel, la concursante del atril azul, se ha beneficiado bastante de la situación de Lucía.

Seguidamente, la del atril amarillo se ha visto envuelta en una mala racha de la que no ha podido salir. Lucía ha tenido que resolver este panel por 0 euros. ¡No te pierdas este momento en el vídeo de arriba!