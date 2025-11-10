Joe Keery cree que los fans quedarán muy "contentos" con el final de Steve en Stranger Things

La quinta y última temporada de Stranger Things se estrena el próximo 26 de noviembre (los primeros 4 episodios) y ya son muchos los fans que están teorizando sobre su final. De hecho, son muchos los que están preocupados por la vida de sus personajes favoritos y por lo que los hermanos Duffer puedan tener preparado.

Sin embargo, uno de sus protagonistas ha querido "aliviar" esa preocupación. Joe Keery, el actor que interpreta a Steve, ha hablado con ExtraTV y ha adelantado algunos detalles sobre su personaje en esta última temporada.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery en la temporada 5 de Stranger Things | Netflix

En primer lugar, ha confesado que decir adiós a la serie tras una década ha sido algo "agridulce", pero que está muy satisfecho con el resultado final: "Me sentí muy feliz con la forma en que todo terminópara mí, personalmente".

Aunque ha querido ser muy prudente en sus palabras, cree que su personaje va a tener un cierre muy digno en el final de Stranger Things. Un pequeño consuelo para todos esos fans que se ponen lo peor tras los rumores sobre posibles muertes en estos últimos episodios.

De hecho, la periodista de ExtraTV le preguntó directamente si los fans van a estar contentos con el destino de Steve en Stranger Things y el actor contestó en un tono bastante confiado y seguro: "Oh, sí, absolutamente".

Recuerda que los primeros 4 episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things se estrenan el 26 de noviembre. Después, el 25 de diciembre, llegarán 3 capítulos más coincidiendo con Navidad y el episodio final y definitivo se estrenará el 31 de diciembre.