Andy, sin censura en El Hormiguero, Lucas, desaparecido: "No ha ido a su puesto de trabajo"

La separación de Andy y Lucas parecía dar por terminada la guerra entre los dos músicos, amigos en otro tiempo. Nada más lejos de la realidad. Andy había sido noticia por su sepulcral silencio durante los últimos meses de vida de la banda, sin embargo se despachaba a gusto en una entrevista concedido al programa de Pablo Motos, El Hormiguero.

La presentación del nuevo trabajo como artista en solitario de Andy era el contexto de la entrevista, pero a parte de cantar en directo el nuevo tema, 'Marioneta', el músico relataba varios de los episodios hasta ahora desconocidos que desembocaron en la ruptura de Andy y Lucas.

Egoísmo, avaricia y violencia

La periodista Diana Higueras agauardaba a las puertas de la casa de Lucas para comprobar si su versión era la misma de la que contaba Andy en el programa de Pablo Motos. Ante la imposibilidad de localizarle, la reportera le dejaba en el buzón la letra manuscrita de la nueva canción de su ya excompañero. Andy afirma que va dedicada a un desamor, aunque Espejo Público no ha encontrado a quien opine que el blanco de sus dardos no es Lucas.

Andy confirmó lo que hasta ese momento eran rumores de una gran pelea entre Lucas y él, "una pelea de verdad" ocurrida el pasado m es de mayo, desde entonces no se hablan. Tras bajar del escenario de una de sus actuaciones ambos se enzarzaron en un cruce de acusaciones que dio paso al lanzamiento de una botella del uno al otro, al que le siguió que tuvieran que ser separados por su equipo para que la cosa no fuera a más.

También explicó unas cifras de facturación de la última actuación de Andy y Lucas como banda, de la cual se quejaba de haber recibido una parte muy pequeña. Después de tantos años, a Andy no le cuadran muchas cosas, decía literalmente.

Andy también habló de la malograda nariz de su compañero. No se termina de creer la versión oficial.

