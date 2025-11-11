Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Expresidente de la Comunidad de Madrid

Esperanza Aguirre propone a Felipe González como sucesor de Pedro Sánchez para una moción de censura

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, considera que "hay que estudiar la oferta de Junts de hacer una moción de censura para quitarnos 2 años de Sánchez".

Esperanza Aguirre en Espejo Público.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre cree que Carlos Mazón "ha hecho muy bien" tomando la decision de dimitir pero considera que desde el primer día de la DANA tenía que haber cambiado su agenda "como la tenía que haber cambiado Pedro Sánchez". Señala Aguirre que si volviera a haber otra DANA el cauce se ha limpiado relativamente por el paso de la anterior riada pero "el Gobierno de la nación no ha hecho nada para impedir que se vuelva a producir".

Se pregunta por qué está prohibido limpiar los cauces de los ríos y le parece que está muy bien hablar ahora de la reconstrucción de los daños que ha dejado la DANA pero "la confederación hidrográfica del Júcar tiene que dedicarse a invertir en hacer presas". No entiende tampoco por qué la ministra de Defensa, Margarita Robles, no quiso enviar a Valencia al ejército, que había enviado a Marruecos por un terremoto días antes, y dijo que "con la UME era bastante".

"Mazón se equivocó y ha dimitido tarde pero dijo que la reconstrucción era su prioridad", defiende. Para Aguirre no es importante cuando dimita Mazón, sino "que la reconstrucción se haga de verdad porque no han llegado el 60% de las ayudas que tiene el Gobierno para dar a Valencia. La gente está pasándolo muy mal, lo han perdido todo".

"Estoy de acuerdo en que nos carguemos el pacto verde"

Señala que está de cuerdo "en cargarnos el pacto verde". "Como agricultora y ganadera consorte lo estoy sufriendo y tenemos que terminar con los disparates que se están dando en este sector". Respecto al debate de la inmigración ilegal, cree que si los inmigrantes están interesados en cubrir puestos de trabajo en España se les puede pagar incluso el avión, ponerles en una lista y que vengan legalmente "pero que no dependan de las mafias".

"Parece que el fiscal general del Estado es inocente porque lo dice Pedro Sánchez"

Esperanza Aguirre ha opinado sobre el juicio al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Mantiene que si se cree que es inocente es porque lo dice Pedro Sánchez "cuando hemos visto que ha borrado mensajes, que diga la jefa de prensa de la Fiscalía que le dictó la nota de prensa.. todo esto no vale", señala.

"Sánchez no deja de atreverse a nada incluso a indultarle si le condenan. Por eso yo creo que hay que pensar en la oferta que parece que ha hecho Junts, que si se hace una moción para convocar elecciones no me parecería mal quitarnos dos años de Sánchez". Aguirre sorprende citando como posibles candidatos socialistas a Miquel Roca o Felipe González.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Nueva canción de Andy, sin Lucas

La primera canción de Andy en solitario, ¿un desahogo contra Lucas?: "Tres minutos treinta y cinco segundos de dardos"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Esperanza Aguirre en Espejo Público.

Esperanza Aguirre propone a Felipe González como sucesor de Pedro Sánchez para una moción de censura

Cristina Dexeus, sobre Pedro Sánchez y el fiscal general

Cristina Dexeus, crítica con Pedro Sánchez por su 'absolución' al fiscal general: "¿Va a haber una deslegitimación del Tribunal Supremo?"

Andy y Pablo Motos

Andy demuestra su sentido del humor con Trancas y Barrancas en el juego más loco de El Hormiguero

Marc Márquez en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, Marc Márquez celebrará el mundial de MotoGP en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Andy en El Hormiguero
Así ha sido

Revive la entrevista completa a Andy en El Hormiguero

Desde la mejor forma de ordenara un armario, hasta cómo hacer la colada: los mejores trucos de Esperansa Grasia
Imperdible

Desde la mejor forma de ordenara un armario, hasta cómo hacer la colada: los mejores trucos de Esperansa Grasia

La colaboradora ha sorprendido a Pablo Motos y Andy con sus trucos del día a día.

Andy rompe su silencio en El Hormiguero de su pelea con Lucas: "No nos llegamos a tocar"
Declaraciones

Andy rompe su silencio en El Hormiguero de su pelea con Lucas: "No nos llegamos a tocar"

El artista ha confesado en el programa cómo se quebrantó la relación con el que fue su compañero y amigo durante más de 20 años.

¡Espectacular! Andy presenta Marioneta en El Hormiguero, su primer single en solitario

¡Espectacular! Andy presenta Marioneta en El Hormiguero, su primer single en solitario

"De Spotify y YouTube nunca he visto nada": Andy destapa el lado más oscuro de Andy y Lucas

"De Spotify y YouTube nunca he visto nada": Andy destapa el lado más oscuro de Andy y Lucas

¿Demasiado valiente? Rosa deja El Rosco abierto por un fallo in extremis tras 22 aciertos

¿Demasiado valiente? Rosa deja El Rosco abierto por un fallo in extremis tras 22 aciertos

Publicidad