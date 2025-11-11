Esperanza Aguirre propone a Felipe González como sucesor de Pedro Sánchez para una moción de censura

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre cree que Carlos Mazón "ha hecho muy bien" tomando la decision de dimitir pero considera que desde el primer día de la DANA tenía que haber cambiado su agenda "como la tenía que haber cambiado Pedro Sánchez". Señala Aguirre que si volviera a haber otra DANA el cauce se ha limpiado relativamente por el paso de la anterior riada pero "el Gobierno de la nación no ha hecho nada para impedir que se vuelva a producir".

Se pregunta por qué está prohibido limpiar los cauces de los ríos y le parece que está muy bien hablar ahora de la reconstrucción de los daños que ha dejado la DANA pero "la confederación hidrográfica del Júcar tiene que dedicarse a invertir en hacer presas". No entiende tampoco por qué la ministra de Defensa, Margarita Robles, no quiso enviar a Valencia al ejército, que había enviado a Marruecos por un terremoto días antes, y dijo que "con la UME era bastante".

"Mazón se equivocó y ha dimitido tarde pero dijo que la reconstrucción era su prioridad", defiende. Para Aguirre no es importante cuando dimita Mazón, sino "que la reconstrucción se haga de verdad porque no han llegado el 60% de las ayudas que tiene el Gobierno para dar a Valencia. La gente está pasándolo muy mal, lo han perdido todo".

"Estoy de acuerdo en que nos carguemos el pacto verde"

Señala que está de cuerdo "en cargarnos el pacto verde". "Como agricultora y ganadera consorte lo estoy sufriendo y tenemos que terminar con los disparates que se están dando en este sector". Respecto al debate de la inmigración ilegal, cree que si los inmigrantes están interesados en cubrir puestos de trabajo en España se les puede pagar incluso el avión, ponerles en una lista y que vengan legalmente "pero que no dependan de las mafias".

"Parece que el fiscal general del Estado es inocente porque lo dice Pedro Sánchez"

Esperanza Aguirre ha opinado sobre el juicio al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Mantiene que si se cree que es inocente es porque lo dice Pedro Sánchez "cuando hemos visto que ha borrado mensajes, que diga la jefa de prensa de la Fiscalía que le dictó la nota de prensa.. todo esto no vale", señala.

"Sánchez no deja de atreverse a nada incluso a indultarle si le condenan. Por eso yo creo que hay que pensar en la oferta que parece que ha hecho Junts, que si se hace una moción para convocar elecciones no me parecería mal quitarnos dos años de Sánchez". Aguirre sorprende citando como posibles candidatos socialistas a Miquel Roca o Felipe González.

