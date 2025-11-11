Narcotraficantes confunden la casa de un matrimonio mayor con un punto de droga: "Derribaron el portón"

Eran las cinco de la mañana cuando un estruendo rompió el silencio de la urbanización El Olivar, en Churriana (Málaga). Un ruido seco, seguido de golpes repetidos, despertó a un matrimonio octogenario en su vivienda situada en una zona residencia tranquila donde nada hacía presagiar lo que estaba a punto de ocurrir.

Una furgoneta blanca y varios todoterrenos negros irrumpieron en la calle; de ellos descendieron una decena de hombres portando armas de grandes dimensiones al grito de policías. Su objetivo, sin embargo, no era una operación oficial, al parecer pretendían perpetrar un vuelco (el robo de droga entre narcotraficantes) que acabó convirtiéndose en un terrible error.

Los falsos agentes derribaron el portón con unos de los vehículos, convencidos de que allí encontrarían un alijo de droga. Pero transcurridos unos minutos los asaltantes se dieron cuenta de su error y salieron como llegaron, a gran velocidad.

Así lo vivieron los vecinos

"En apenas siete u ocho minutos todo había terminado. Iban buscando droga y se equivocaron de sitio, pero el miedo que pasaron estas personas mayores, que no tienen que ver nada con el mundo de la droga es para morirse", relatan unos vecinos que pudieron ver lo ocurrido al día siguiente a través de sus cámaras de seguridad.

Asimismo, confirman que los asaltantes eran "unas diez o doce personas" y que "derribaron el portón gritando que estaban rodeados". "Decían ser policías, pero luego vimos que era todo falso. Incluso pensamos que las armas podrían ser de juguete", añadieron. La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar y detener a los autores del asalto.

