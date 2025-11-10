La espontánea respuesta del rey don Juan Carlos cuando le preguntan por sus polémicas memorias

Este fin de semana el Rey Juan Carlos I ha disfrutado de una estancia en Sanxenxo, junto a sus sobrinos Alfonso y María Zurita, muy ajeno a la polémica que han provocado sus memorias, publicadas por primera vez en Francia.

El sábado por la noche, el Emérito hizo entrega en el Real Club Náutico de Sanxenxo del trofeo de vela que lleva su nombre a los ganadores del Campeonato del Mundo y el domingo por la mañana se ha dejado ver de nuevo por allí con el resto de su tripulación.

El rey Don Juan Carlos llegaba a la cena privada organizada en el Real Club Náutico en el coche de su amigo íntimo Pedro Campos y salía del vehículo con bastante dificultad a la hora de andar.

Nada más bajar del vehículo, el Emérito saludó a la prensa, que esperaba con ganas una respuesta a todas las preguntas sobre sus polémicas memorias y la gran repercusión que han tenido. Sin embargo, siguiendo la línea de los últimos el días, el rey Don Juan Carlos no quiso responder y mostró indiferencia a todas las preguntas que le hacían los periodistas.

Eso sí, quiso desviar la atención de la prensa haciendo uso del sentido del humor que tanto le caracteriza y a la pregunta de si está contento por la repercusión de sus memorias, tan solo respondió: "Buenas noches, hace un día estupendo".