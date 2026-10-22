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Rafa Sánchez, cantante de La Unión, visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles

El cantante Rafa Sánchez fue una de las voces de La Unión, un grupo que después de cuatro décadas de éxitos, sigue sonando. Hoy, se sincera sobre su recuerdo en la banda y su vida personal en Y ahora Sonsoles.

Rafa Sánchez

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Rafa Sánchez se incorporó a La Unión en 1983 como vocalista y corazón del grupo. Desde entonces, su música se convirtió en la banda sonora de nuestro país, con más de 2 millones de discos vendidos.

Durante al época de los 80, Rafa no solo vivió el lado bueno del éxito, sino también el más oscuro. El ambiente de drogas que rodeaba a la industria de la música le llevó a consumir heroína, algo que de un día para otro le cambió la vida. Rafa sufrió un accidente de moto que le hizo replantearse sus hábitos y el camino que quería seguir.

Cuatro décadas después, Rafa sigue poniendo su voz sobre el escenario y regalándonos sus canciones. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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