Rafa Sánchez, cantante de La Unión, visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles

Rafa Sánchez se incorporó a La Unión en 1983 como vocalista y corazón del grupo. Desde entonces, su música se convirtió en la banda sonora de nuestro país, con más de 2 millones de discos vendidos.

Durante al época de los 80, Rafa no solo vivió el lado bueno del éxito, sino también el más oscuro. El ambiente de drogas que rodeaba a la industria de la música le llevó a consumir heroína, algo que de un día para otro le cambió la vida. Rafa sufrió un accidente de moto que le hizo replantearse sus hábitos y el camino que quería seguir.

Cuatro décadas después, Rafa sigue poniendo su voz sobre el escenario y regalándonos sus canciones. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!