Mar Flores explica por qué se ha ido sola de viaje: "Descubrí una mentira que me hizo daño en el corazón y me fui"

Mar Flores se ha ido de viaje sola por el Sureste Asiático. Un viaje en el que la modelo ha reflexionado y ha tenido tiempo para hacer balance de su vida. Tanto que ha sorprendido con unos mensajes que han revolucionado las redes.

"Quien salta de una relación a otra no ama, consume personas", se lee en una publicación de Mar Flores. Un mensaje que muchos se preguntan si es una indirecta para alguien de su entorno.

Nuestra colaboradora ha explicado que no va para nadie concreto, sino que ha sido un viaje en el que "ha estado muy profunda". Un tiempo de reflexión que no se esperaba, ya que en un principio iba a viajar con alguien.

"Descubrí una mentira tremenda que me hizo daño en el corazón y decidí irme sola", afirma Mar Flores, "amistades peligrosas...".

El mensaje de Mar Flores ha generado muchas reacciones y nuestra colaboradora ha querido aclarar qué intención tenía. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!